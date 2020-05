Trenque Lauquen habilita este lunes la pesaca deportiva en Cuero de Zorro, solo de costa

Tweet La salida será de lunes a sábado de 10 a 16, individual y para mayores de 18 años. La salida será de lunes a sábado de 10 a 16, individual y para mayores de 18 años. El Departamento Ejecutivo decidió habilitar desde mañana (lunes) la pesca deportiva en los pesqueros y zonas habilitadas en el distrito por la provincia de Buenos Aires –Laguna Redonda (El Hinojo) y Cuero de Zorro-, bajo el cumplimiento de un estricto protocolo de seguridad. La apertura se genera en el marco de la flexibilización impulsada por el Municipio para distintas actividades, tras las últimas disposiciones del Gobierno nacional que marcaron el inicio de la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio que sigue vigente hasta el domingo 24 del corriente mes en todo el territorio argentino para impedir la propagación del Coronavirus. De acuerdo al protocolo diseñado por los encargados del área se habilitará la pesca deportiva solo de costa, de lunes a sábado de 10 a 16 y la salida será individual para mayores de 18 años. Para pasar por los controles de egreso de la ciudad, los ocupantes del vehículo –dos como máximo- deberán presentar el Carnet Provincial de Pesca Deportiva, vigente, no siendo suficiente el comprobante de pago ni la Licencia en trámite. Al regreso, tendrán que volver a presentar el carnet pero también el comprobante de la entrada que abonaron en el pesquero habilitado donde realizaron la actividad. Desde el lugar de residencia al destino de pesca se deberá transitar con barbijo (cubreboca, nariz y mentón). Además la normativa establece que el pescador tendrá que dirigirse desde su hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y vuelta y solamente, se reitera, podrán transitar hasta dos (2) personas por vehículo. Durante el tiempo de la actividad está prohibido el acercamiento de personas a menos de dos (2) metros y las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de los utensilios. También se deja en claro que no puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona. • Protocolo de fiscalización El protocolo, que se pone a disposición de los pescadores y está en nuestra página web https://www.trenquelauquen.gov.ar/ , también reglamenta el funcionamiento de los pesqueros, que deberán contar con copia para su conocimiento y exhibición en el local del protocolo de higiene y salud en el trabajo (Emergencia Sanitaria Covid-19 Resolución MTPBA 135/2020). Asimismo, el pesquero tendrá que generar el espacio de separación de dos (2) metros en el ingreso al predio y contar con alcohol/alcohol al 70%/agua y jabón a disposición del cliente y empleados. También se reglamenta que dentro del establecimiento deberá garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies de trabajo con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina, amoníaco u otro desinfectante, aprobado conforme indicaciones del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada y chequeo del uso correspondiente de tapa nariz y boca. No podrán permitir la pesca en embarcación ni el uso de los espacios de camping para asados y/o similares y deberá entregar comprobante de ingreso para que el mismo sea presentado por el pescador cuando retorne a la ciudad. El protocolo es muy estricto en cuanto a que está prohibida la actividad a personas consideradas de riesgo: Embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades preexistentes. En caso de que alguno de los puntos detallados no se cumplan, deberán comunicarse con los Inspectores Municipales y/o la Patrulla Rural, quienes generaran los apercibimientos correspondientes. Próximo >