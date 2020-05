Una platense compró una Nintendo por Mercado Libre y le enviaron un gel íntimo

Tweet La mujer notó que la caja no era del tamaño del producto que había pedido y le pidió al empleado del correo que la abriera. Filmó el momento de la confirmación de su sospecha. La mujer notó que la caja no era del tamaño del producto que había pedido y le pidió al empleado del correo que la abriera. Filmó el momento de la confirmación de su sospecha. Con la extensión de la cuarentena se consolidaron las compras online. Miles de personas debutaron en los pedidos vía web durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus, pero también se incrementaron los inconvenientes. En la ciudad no han sido pocos los casos de personas que compraron determinado artículo y luego recibieron otra cosa que no habían elegido. Una platense sufrió esta situación y compartió el video del momento con 0221.com.ar. La mujer contó que el 5 de mayo pasado hizo una compra por Mercado Libre: una consola Nintendo Switch. Este sábado a la mañana le sonó el timbre y le avisaron que era del correo. Fue a atender ilusionada, pero cuando vio al empleado de Ocasa -la empresa encargada de la logística- percibió que la caja que le iba a entregar era pequeña. Para su sorpresa, le habían enviado un gel íntimo para hacer fisting, una practica para mediante un bálsamo introducirse el puño en el recto o la vagina. En el video del unboxing la mujer le pide al trabajador que él mismo abra la caja mientras ella filma, para poder documentar el momento y poder hacer el reclamo a la empresa. “Evidentemente no era una Nintendo ya que la caja era muy chica, entonces la hice abrir por los mismos distribuidores, que se ofrecieron tranquilamente. Resultó ser lo que se muestra en el video. Rechacé el paquete ni bien vi que era y se lo llevaron así poniendo como ‘rechazado’”, detalló en diálogo con este medio. Según aseguró, hasta el momento nadie de Mercado Libre se contactó con ella ni tampoco le devolvieron el dinero. Cabe destacar que la empresa cuenta con el programa Compra Protegida, una cobertura para todos los compradores que hayan realizado una transacción mediante la plataforma y perciban un incumplimiento en el producto adquirido. Este programa cubre a todos aquellos compradores que no hayan recibido el artículo, o hayan recibido un artículo diferente del anunciado o con algún defecto. La confirmación de su compra por Mercado Libre. Ante las reiteradas fallas y problemas en los envíos que se vienen registrando en la ciudad, la mujer decidió visibilizar la situación. No obstante, planteó sus sospechas: “La cuestión es que me parece muy raro que el vendedor teniendo buena reputación me haya querido estafar, ya que el lubricante sexual en el que pusieron la etiqueta con mi código de seguimiento sale $1700. Sería más fácil para él poner un ladrillo. Sospecho demasiado de Ocasa: la caja parecía tener la etiqueta media arrancada, como que la sacaron de su caja original y la cambiaron de paquete”. En esa misma línea, alertó a las y los consumidores para prestar atención a sus compras y pidió que se cree conciencia sobre la importancia de abrir estos paquetes antes de aceptarlos para poder evitar estafas. “Si yo hubiese subido ese paquete a mi depto no tenía cómo probar que me enviaron otra cosa, porque ni la firma piden ahora por lo del COVID-19. Es importante crear conciencia de abrir los paquetes en la puerta frente a los distribuidores del correo para poder rechazar los paquetes estafa”, cerró. Próximo >