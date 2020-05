El dolor de Alejandro Lerner por la muerte de Sergio Denis: “Se lo llevó la desidia y la ignorancia

Tweet El cantante manifestó su pesar por la partida de su colega, a quien admiraba profundamente, y dijo sentir “bronca y tristeza” por las circunstancias que derivaron en su fallecimiento El cantante manifestó su pesar por la partida de su colega, a quien admiraba profundamente, y dijo sentir “bronca y tristeza” por las circunstancias que derivaron en su fallecimiento Hacía 14 meses que Sergio Denis venía luchando por su vida, luego del absurdo accidente que sufrió el 11 de marzo del 2019 en el teatro Mercedes Sosa de la localidad de San Martín de Tucumán, cuando cayó del escenario a una fosa de más de dos metros. Y todos los que lo conocían y sabían de su capacidad para revertir situaciones límite mantenían la esperanza de que algún día volviera a abrir sus ojos y se conectara con la realidad. Pero esto no ocurrió. En la mañana del viernes, el cantante falleció en la clínica Alcla de Belgrano, donde se encontraba internado. Frente a esta noticia, uno de los primeros colegas que utilizó las redes sociales para despedirlo fue Alejandro Lerner, quien sentía por él una profunda admiración. “Se va un grande. Se lo llevó la desidia, la ignorancia. Pero se lleva todo el amor y la admiración que él sembró, no solo como artista. Un Buenazo con mayúsculas. Gracias, Sergio. ¡Mi tristeza y mi bronca! Y el cariño y la amistad que te mereces. Mis respetos a la familia”, escribió el cantante y compositor en su cuenta de Twitter. El posteo en Twitter de Alejandro Lerner despidiendo a Sergio Denis Minutos más tarde, entrevistado por Sergio Lapegüe para Noticiero Trece, por El Trece, Lerner explicó cuál era la relación y el sentimiento que lo unía a Denis. “Sergio ha sido un luchador incansable. Siempre con una sonrisa, siempre tirando para adelante... Un hombre luminoso. Nos encontrábamos cada vez que hacíamos Un Sol para los chicos. La última vez que lo vi fue ahí, cuando nos pintamos las manos para hacer un cuadrito y donarlo. Recuerdo el abrazo de él. Siempre ha sido un hombre de un gran corazón. Se va otro de esos grossos que son irrepetibles”, comenzó diciendo Alejandro. Y luego volvió a mencionar que tenía una mezcla de “tristeza y bronca” por las circunstancias que rodearon a esta muerte. “A veces el subdesarrollo y la falta de responsabilidad generan pérdidas que no tienen sentido. Yo estuve en ese mismo teatro muy poquito tiempo antes. Fue una fatalidad. Pero él le ponía tanta garra, que pasó por esa pasarela que está entre el escenario y el borde del público. Y la verdad es que era una pasarela fatal, sin ningún tipo de protección. ¡Por dos putos tornillos con los que podrían haber puesto una baranda!”, se lamentó Lerner. Alejandro explicó que, en medio de la excitación de un concierto, el artista tiene los faroles de frente en el escenario. “Lo que le pasó a Sergio es que, por su entrega, se subió a esa pasarela. Y, cuando quiso retroceder, las luces lo cegaron y no tenía ningún tipo de contención para hacer esos cuatro pasos. La verdad que es tristísimo y lo lamento mucho”, señaló el cantante y compositor, quien aseguró que este dolor se le sumaba al que aún siente por la partida de Cacho Castaña, el año pasado. Con respecto al legado que deja Denis, Lerner aseguró: “Las canciones de Sergio van a ser eternas porque son de esas que te tiran para arriba”. Y luego recordó todos los obstáculos que el cantante había tenido que afrontar en su vida. “Él tuvo una etapa exitosísima. Pero después hizo unas inversiones que no le funcionaron bien. Y eso tuvo un costo anímico muy grande, a pesar de lo cual siempre tuvo una actitud solidaria. No se puede decir nada negativo de él. Era un angelito”, dijo. Y, para terminar su relato, contó una experiencia personal. “Sergio era un grande como artista y, como persona, un grande en bondad. Hay una frase que me dijo que tiene que ver con lo que me relaciona con él. Un día me pegó un abrazo y me dijo: ‘Alejandro, ¡cuánto aciertos que has tenido!’ Y que eso viniera de él, para mí fue una bendición. Porque uno a veces cree que la vida lo está sopapeando. Y que venga alguien y te confirme algunos aciertos es una palmada en la espalda. Y él lo hizo con una generosidad y un desinterés absoluto”, concluyó Lerner. Próximo >