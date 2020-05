Sigue la polémica por el temor de los agencieros a la modalidad del juego

Tweet La clave de la discusión. La habilitación para operar y el casi inmediato cierre, justificado por la presión de los intendentes, puso en guardia a los agencieros de la Provincia, que temen que se los quiera dejar fuera del juego. La clave de la discusión. La habilitación para operar y el casi inmediato cierre, justificado por la presión de los intendentes, puso en guardia a los agencieros de la Provincia, que temen que se los quiera dejar fuera del juego. ¿Hay un plan para cerrar de manera definitiva las agencias de Lotería de la Provincia e implementar en su lugar una modalidad online? Si bien nadie en el gobierno lo admite, es el principal temor de unos cuatro mil agencieros que operan en la provincia y hay sobrados motivos para ver fantasmas detrás del fugaz permiso que obtuvieron para operar en medio de la pandemia. Los argumentos de los propietarios son sólidos: esgrimen que tienen todas las condiciones de seguridad, que operan detrás de vidrios, que muchas agencias funcionan como lugar de cobro de impuestos y servicios, que son negocios de proximidad y que fueron habilitadas en la Capital Federal y en la mayoría de la Provincia. Del lado del gobierno, el silencio. Desde el Gobernador para abajo, pasando por el Instituto Provincial, que emitió una escueta comunicación responsabilizando a los intendentes, hay silencio de radio. Es lo opuesto a lo que ocurre en los grupos de whatsapps de los agencieros, donde se repiten argumentos y se encadenan hechos que tienen un desenlace trágico. Primero la iniciativa de María Eugenia Vidal para implementar el juego online en la Provincia, que se incluyó dentro de un articulo de la ley de presupuesto 2019 y que se aprobó con polémica. A pesar de que el marco estaba planteado, nunca se avanzó en la adjudicación de licencias y tampoco se aclaró cuál sería la modalidad. Sólo trascendió que la puesta en marcha significaría una recaudación para las arcas provinciales de entre 2 y 3 mil millones de pesos, aunque muchos la estimaban muy superior a esa cifra. El cambio de Gobierno y la llegada de Axel Kicillof al poder enfrió las tratativas para la implementación del juego y también las polémicas. Sí causó malestar e hizo ruido en el mundo de los captadores de apuestas la demora para nombrar a un presidente al frente del Instituto Provincial de Loterías. Omar Galdaurralde, hombre cercano a los intendentes, asumió recién el 2 de marzo. Antes de su llegada, el poder se concentró en manos del Jefe de Gabinete, Carlos Bianco. El 20 de diciembre, a pocas horas del sorteo del “Gordo de Navidad”, Kicillof encomendó la “atención del despacho” a Bianco, a partir de la renuncia de Matías Lanusse, el titular anterior. Bianco entregó formalmente el poder en marzo, pero para los agencieros todavía tiene la manija. "Vaciaron de poder Loterias y se llevaron todo el poder a jefatura de gabinete, para manejarlo desde la casa de gobierno”, se escucha en uno de los audios de whatsapp que circuló con más fuerza a lo largo de todo el fin de semana. La voz, no identificada, denunció un “plan orquestado, una maniobra delos intendentes con el Gobernador” para sacar del medio a las agencias. “Están pensando en un juego remoto que no pase por las agencias”, explica. “La palanca está en el gobierno. Las agencias no se van a abrir. El cierre es una excusa que pusieron ayer”, asegura el autor del mensaje, que asegura ser agenciero y convoca a luchar contra la medida. No es el único que advierte que el poder no está en el viejo edificio de calle 46. “No tenemos respuestas del Instituto Provincial. Hay un Presidente, un vice y una cúpula dirigencial en Lotería que tendría que tomar cartas en el asunto”, aseguró ayer Carlos Colora, agenciero de Zona Norte, en diálogo con LA CIELO 103.5. “Del Instituto provincial no tenemos noticias, todo lo que sabemos es por la Cámara”, agregó. El silencio del Gobierno no colabora a despejar las dudas y los temores de los titulares de las licencias, que no generan ingresos desde marzo y entran en una situación desesperante. Por eso organizarán una marcha, mañana, lunes, en Avellaneda. A priori, da la sensación de que la protesta provoca más riesgo sanitario que la apertura de sus locales. Próximo >