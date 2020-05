A la mayoría de los bonaerenses le gustaría seguir con el teletrabajo tras la cuarentena

Tweet Un informe reveló que quienes hacían home office en la Provincia preferirían seguir bajo esta modalidad aún cuando finalice el aislamiento. Un informe reveló que quienes hacían home office en la Provincia preferirían seguir bajo esta modalidad aún cuando finalice el aislamiento. Desde que se decretó la cuarentena para frenar el avance del coronavirus en el país, muchas y muchos trabajadores tuvieron que cumplir con sus compromisos laborales de manera online. A casi dos meses de aislamiento, una encuesta reveló que gran parte de las y los bonaerenses preferiría mantener el teletrabajo cuando finalice el confinamiento. Así lo visibilizó el estudio “Teletrabajo en la Argentina en contexto de aislamiento social”, realizado por la Red Internacional de Educación para el Trabajo (RIET), una entidad comprometida en consolidar el vínculo entre la educación y el trabajo a escala global. La muestra del informe estuvo compuesta en su mayoría (78%) por residentes de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el 63% de las y los empleados que hacen home office consultados afirmó que desea continuar con esta modalidad aún cuando termine la cuarentena. Además, si bien el 80% de las personas afirma estar teletrabajando, solo un 11% lo hacía antes de que comenzara el período de aislamiento. ¡Hola, comunidad RIET! Te compartimos una #encuesta que tiene como #objetivo conocer tu percepción sobre el #teletrabajo y la cultura laboral. Es anónima y te llevará sólo unos minutos responderla. Para completarla, ingresá a https://t.co/JFRbku1LKG. ¡Muchas gracias! pic.twitter.com/CqwsTvfZ7r — RIET_INEW (@RIET_INEW) April 9, 2020 En cuanto a los motivos por los que quieren seguir trabajando desde sus casas se destacan el aumento de la productividad (35%) y ahorrar tiempo de viaje (29%). No obstante, el 50% afirmó que le gustaría teletrabajar solo dos veces por semana, mientras que un 33% preferirían hacerlo entre tres y cuatro veces por semana. En cuanto a los motivos por los que quieren seguir trabajando desde sus casas se destacan el aumento de la productividad (35%) y ahorrar tiempo de viaje (29%). No obstante, el 50% afirmó que le gustaría teletrabajar solo dos veces por semana, mientras que un 33% preferirían hacerlo entre tres y cuatro veces por semana. Por otro lado, el 37% aseguró que no quiere mantener esta modalidad debido que no le gusta que su actividad personal y laboral se desarrollen en un mismo espacio físico (25%) y que se le dificulta la integración y colaboración con el equipo de trabajo (19%). A su vez, el 10% señaló que es menos productivo. Próximo >