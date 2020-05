Tweet En el Día del Dirigente Deportivo pudimos hablar con el Presidente de la Liga del Fútbol de la Liga quien nos contó como se están viviendo desde la entidad este momento en el cual el fútbol y práctivamente todo el deporte están parados por la pandemia En la nota realizada por el periodista Ricardo Novo se lo consultó sobre si va a haber cambios cuando retorne el fútbol "Seguramente si, la vuelta no va a ser la normalidad a la cual estabamos acostumbrados. Ya se esta trabajando en los protocolos y tendremos aquí una adaptación pensando en una vuelta. No tenemos fecha, tenemos hipotesís, esto es minuto a minuto y para eso tenemos que tener mucha paciencia". Refiriendose al Día del Dirigente, Santos dijo " Esta fecha revaloriza mucho más este día, esta más que claro que sin futbolístas no hay fútbol pero sin dirigentes no hay instituciones, no hay clubes y hoy les toca a los que están al frente de un club una patriada muy grande que tiene que ver con sostener en todo este tiempo, en el día a día al club y esto es un gran desafío". " El día después, cuando todo esto pase el rol del club va a ser muy importante, porque los clubes van a abrir sus puertas y serán el lugar de contención, de acompañamiento, de la formación y va a cambiar muchas cosas pero lo que no va a cambiar es que los clubes seguirán estando presentes como lo han estado a lo largo de su historía" La vuelta en octubre ? Refiriendose a la comunicación del Consejo Federal que avisaba a las ligas que se podría retomar los torneos a partir de octubre, el Pte. Liguista dijo "Nosotros recibimos esa información, se la trasladamos a los clubes, somos optimistas no solo para volver a jugar al fútbol sino que esto pase y podamos volver a nuestras vidas normalmente, a nuestros trabajos, nuestras actividades y poder volver a encontrarnos con nuestros amigos y familiares". "Ojala que para septiembre todo esto haya pasado y en ese caso desde la Liga se convocará a todos los clubes y se tomará una decisión en conjunto. Tal vez sea una posibilidad hacer una especie de torneo de transición en esos meses lindos a partir de octubre para empalmar con la temporada 2021" dijo Santos en Master FM 102.1 El comienzo de los chicos "La vuelta de las Divisiones Inferiores tiene que ver con la escuela, cuando comience la escuela, se habla después de las vacaciones de invierno. No va a ser la escuela que conocemos sino que se va trabajar con otros protocolos. El fútbol de Inferiores y la escuela van a ir un poco de la mano y la forma de trabajo de una se va a replicar en el trabajo en el fútbol. Creo que va a ser una vez que vuelva la escuela se podrá volver a pensar la vuelta del fútbol de Inferiores". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >