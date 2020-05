Tweet El letrado propietario de un reconocido estudio de abogados de América se convirtió en las últimas horas en el abogado patrocinante de la madre de la niña que sufrió abuso sexual en una hecho que salió a la luz hace unas semanas atrás y que llevó a que la comunidad se manifestará públicamente Culacciatti comentó en el comienzo de la nota que tenía referencias de lo sucedido por la repercución que tuvieron las notas realizadas en Master FM 102.1 con el abuelo de la menor y en FM La Torre con la madre "Nos pusimos en contacto con la mamá quien es la autorizada legalmente para ofrecerle la colaboración, veíamos que había mucha incertidumbre, mucha ignorancia de como es el procedimiento" "El hecho de que Uds lo visibilizarán al problema generó que organismos judiciales se pusieran en contacto con la mamá, le pusieron en claro como es le procedimiento y de ahí nosotros le ofrecimos el asesoramiento, hacemos un trabajo pro bono (gratuito) en cuestiones que creemos tienen incidencia social y ameritan nuestra intervención . Graciela me dijo que si, que agradecía lo que le ofrecíamos e inmediatamente nos pusimos a trabajar". LOS PRIMEROS PASOS "Efectivizamos la presentación formal el jueves, sabés que la justicia en terminos generales esta afectada por el Aislamiento Social pero hay algunos cuestiones del fuero penal que no están alcanzadas por esas disposiciones y funcionan con guardias minimas o teletrabajo. Sobre la tarde me notificaron la aceptación como particicular damnificado ahora me puse en contacto con el Fiscal interviniente Dr. Manuel Iglesias, a quien conozco y es un excelente fiscal, coordinamos acciones conjuntas y empezamos a darle un poco más de impetú a la causa" Según contó el Dr. Culacciatti en la nota con el periodista Ricardo Novo la causa lleva por nombre "Ledesma s/abuso sexual con acceso carnal" explicando que no dará detalles de lo sucedido más allá de lo que ha trascendido a partir de manifestaciones "las cuales justifico en un pedido de ayuda para esclarecer estas circunstancias pero la técnica abogadil aconceja no emitir detalles para evitar la revictimización de la menor de edad" Allí en la causa se investigará para llegar al autor penalmente responsable y las características del hecho en si, tratándose de determinar que es lo que efectivamente sucedió y cuando sucedió para lo cual se desarrollará el proceso de prueba. EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA "La sociedad se pregunta porque esto no se resuelve de forma inmediata y lo único que le puedo decir - explicó el letrado - es que la justicia viene funcionando mal desde antes de la pandemia, no es una novedad, me hago cargo de la parte que me corresponde como auxiliar del servicio de justicia, en mi caso y en mi equipo de trabajo hacemos todo lo bien que podemos pero pagamos justos por pecadores y hay algunas cosas que no se están cumpliendo ya que hay funcionarios que no están trabajando en el marco de la pandemia" Culacciatti explicó que "esto no sucede en los organismos judiciales locales, el Dr. Rodríguez esta en la Ayudantía Fiscal, nos ha atendido y el Juzgado de Paz local esta trabajando, si bien hay una queja generalizada a la cual yo me sumo en algunos casos las excepciones hay que remarcarlas y ser justo ". El abogado de América explicó que actualmente no se están realizando la pericias de Cámara Gesel porque requiere de un trabajo presencial de larga duración por lo que es necesario que se reactive el procedimiento de trabajo normal para que se pueda llevar a cabo Respecto a la libertad del acusado dijo que " Hasta que no haya una determinación con cierto grado de veracidad de parte de los hechos denunciados ningún funcionario judicial avanzaría sobre la libertad de la persona que esta acusada . Si bien la caratula dice una cosa hay determinar que lo que se denunció efectivamente es así o hay una verosimilitud para poder avanzar y para eso se necesita la corroboración de las manifestaciones precisas de la menor victima" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >