Más de 140 mil monotributistas de la categoría más baja podrán acceder a los créditos a tasa cero

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) flexibilizó los requisitos para que monotributistas de la categoría más baja, la A, puedan acceder a la línea de créditos a tasa 0% de interés. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) flexibilizó los requisitos para que monotributistas de la categoría más baja, la A, puedan acceder a la línea de créditos a tasa 0% de interés. El ente recaudador decidió que los monotributistas del tipo A puedan pedir el crédito blando si tuvieron una facturación no mayor a los $10.000 entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Hasta ahora, ese universo de trabajadores sólo podía solicitarlo si en ese período no había facturado nada, algo que resultaba de cumplimiento muy difícil, ya que con solo haber tenido ingresos por más de $0, ese monotributista quedaba afuera del auxilio oficial. Con el cambio, 140 mil monotributistas de la categoría más baja quedarán habilitados para tramitarlo. Para el resto, el criterio seguirá siendo el mismo: podrán acceder a la línea de financiamiento los que entre ese período hayan facturado por debajo del límite inferior de su categoría. El Gobierno ya entregó $17.600 millones en créditos a tasa cero. Los monotributistas y autónomos beneficiados ya recibieron en sus tarjetas de crédito $5800 millones de pesos del primero de los tres desembolsos. Más de 360 mil personas pudieron en los primeros diez días de vigencia del servicio d ela AFIP inscribirse para tramitar la línea de financiamiento para atenuar el impacto económico del coronavirus y la cuarentena. Crédito a Tasa Cero: conocé cuáles son los pasos para iniciar el trámite.#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/Fuj6otkF3z — AFIPComunica (@AFIPcomunica) May 16, 2020