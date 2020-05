Tweet Así lo establece el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los pagos que superan este monto comenzarán a partir del 22 de mayo. El trámite fe de vida continúa suspendido Así lo establece el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los pagos que superan este monto comenzarán a partir del 22 de mayo. El trámite fe de vida continúa suspendido Jubilados y pensionados que perciben hasta $ 17.859 y cuyo documento nacional de identidad finaliza en 6 podrán cobrar este lunes 18 los pagos correspondientes al mes de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Según consigna el organismo, el calendario continuará de la siguiente manera: Martes 19/5: DNI terminados en 7. Miércoles 20/5: DNI terminados en 8. Jueves 21/5: DNI terminados en 9. Este lunes 18 de mayo las entidades bancarias atenderán el pago correspondiente a mayo de jubilaciones y pensiones de hasta $17.859, con DNI terminados en 6#ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/ofXAmiLYTb — ANSES (@ansesgob) May 17, 2020 Cabe recordar que el trámite de fe de vida o supervivencia permanece suspendido desde el 1° de marzo, por lo que no es necesario concurrir a las entidades financieras para realizarlo. Los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares. Cabe recordar que el trámite de fe de vida o supervivencia permanece suspendido desde el 1° de marzo, por lo que no es necesario concurrir a las entidades financieras para realizarlo. Los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares. Por otro lado, según dispone Anses, hoy también cobrarán a través de la tarjeta de débito los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termine en 6, quienes perciban la Asignación por Embarazo y tengan documentos finalizados en 5 y aquellos con Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminados en 8 y 9. Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. < Prev Próximo >