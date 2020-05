Tweet En la mañana de la radio del Grupo Master dialogamos con las doctoras Agostina Fungo y Yamila Zaín quienes nos dejaron sus sensaciones del nuevo camino que comenzaron a transitar con el nuevo estudio que ya funciona en calle Pellegrini 160 de América y que las tiene como Asociadas. "Estamos muy entusiasmadas" dice Agostina "contentas, con muchas ganas de trabajar y empezar de a poco a mover el estudio que esta ubicado en calle Pellegrini de América donde las chicas dicen" llevarse muy bien con los vecinos" Ellas cuentan que estudiaron las dos en la ciudad de Santa Rosa en la Universidad de La Pampa "Soy dos años mayor pero coincidimos en los pasillos de la facultad y en algunas materias" dice Agostina agregando que su socia fue compañera de jardin y escuela de su hermano y por esdo también la conocía. A su turno Yamila dice "Agos se vino unos años antes que yo, yo me recibi en el 2017 y me quede trabajando en Santa Rosa y el año pasado me vine a vivir a América donde las dos estuvimos formando parte del estudio Culacciatti y Asociados". LA DECISIÓN DE ENCARAR UN NUEVO PROYECTO "Siempre uno cuando se va a estudiar, que se esfuerza en rendir materias, en pasar muchas horas de estudio lo que proyecta con su vida es crecer como profesional, poner su propio estudio y un poco charlandolo con Yami, aporvechamos la cuarentena para hablarlo, las dos teníamos la idea de encarar este proyecto, más que nada por una cuestión de un proyecto personal que justo coincidia y nos animamos" expresa Fungo. "Esto es como lo que siempre soñamos y de a poquito lo vamos cumpliendo, desde que publicamos en redes sociales, estamos recibiendo un montón de muestras de cariños que agradecemos enormemente" dice Zaín. LAS RAMAS EN LA CUALES TRABAJAN Las chicas cuentan que hacen varias ramas; Agostina se dedica a Familia, Yamila hace Laboral, las dos Civil e hicieron especializaciones en Jubilaciones y Pensiones "De a poco también nos vamos capacitándo para seguir ampliando los servicios que podemos brindar" COMO ESTA LA JUSTICIA HOY "Depende si lo vemos a nivel nacional, provincial o local" responde Agostina ante la pregunta del periodista Ricardo Novo, "El Juzgado de Paz esta funcionando, con temas urgentes, violencia familiar, cuotas alimentarias o regimenes de visita y están avanzando con estos temas". En cuanto a lo provincia "Depende del Departamento Judicial, aquellos que tienen mucha cantidad de gente y de casos están completamente frenados con lo que se llama suspensión de plazos, es decir no están corriendo los plazos y los abogados no podemos presentar nada" "A nivel Nacional con lo que es la liberación de presos y demás funciona con determinada cuestiones más urgentes y en otras esta frenada de todo" agrega Agostina. VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO "El problema que más vemos es que las mujeres tienen mucho miedo a denunciar, esta bueno lo que hacen desde la Comisaria de la Mujer y los medios de comunicación de concientizar a las mujeres victimas de que deben denunciar, de que la justicia debe intervenir para protegerlas porque he visto esdtas cuestiones, mujeres que vienen con miedo y duda. Casos de mujeres que por ahi nos dicen que el marido no las deja salir a trabajar por ejemplo y cuando les decimos que tienen que ir a la Comisaria a denunciar aparece el miedo y se quedan en el amague. En eso desde los profesionales, de la policia, desde los medios tenemos que concientizar y generar esa conciencia para que las mujeres puedan acercase a denunciar" explico Agostina Fungo . Las Doctoras contaron que por la mañana estará atendiendo Agostina y por la tarde lo hará Yamila. El Face es: fungo & zain estudio juridico, el Instagram fungozainestudiojuridico, el WhatsApp: 2392529818 y el mail: fungozainestudiojuridico@gmail.com ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >