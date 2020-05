Este viernes 22 se realiza el primer sorteo de Apadrinando

Tweet El productor Daniel Pires estuvo en los estudios de Master FM para contarnos de que se forma se esta llevando a cabo la venta de la entrada rifa para la 14° edición de la Fiesta de Apadrinando que se ha convertido en un evento tradicional para Rivadavia y la región año tras año. que se ha convertido en un evento tradicional para Rivadavia y la región año tras año. " En un año atípico por todo lo que estamos viviendo pero como en todo rubro la rueda tiene que seguir girando , se aprende a trabajar de otra manera y seguramente para muchos va a marcar un cambio de rumbo en la forma de trabajar" comenzó diciendo en la nota el conductor. "Como todos los años en el mes de febrero hicimos la entrada rifa y en los primeros días de marzo ya estaba en la calle, cuando llegó todo esto de lo cual nadie pensaba que iba a suceder, ya se había entregado a las instituciones que nos dan una mano la cooperadora del Jardín 906, de la Escuela Técnica y la Comisión de Bomberos Voluntarios y nos faltaba salir afuera porque algunos a través del programa televisivo la compran y las enviamos por Correo Argentino así que había que seguir adelante" explica Daniel en la charla con el periodista Ricardo Novo. "Nadie nos garantiza que el 12 de octubre se va a poder llevar adelante la fiesta pero también nadie nos dice que no se va a poder hacer, es un lucha día a día" dice Pires agregando que "el sábado 16 de mayo teníamos el primer sorteo con la primera cuota paga y no teníamos lotería (estaban suspendidos los sorteos) habíamos decidido que como no había lotería comenzabamos a sortear en el momento en que se iniciara con la cuota que correspondía y que lo que se saltareara se iba a realizar después. El Jueves comienza la lotería pero empieza de lunes a viernes por eso con las instituciones participantes decidimos que el sorteo del sábado pasara al viernes posterior, en este caso el viernes 22 de mayo". El productor y alma mater de Apadrinando dijo" todos los sorteos que se tenían que hacer los sábado mientras no haya lotería ese día se realizarán el viernes posterior por lotería nacional nocturna y si cambia en lagún momento se volverá a los días sábado" La entrada rifa tiene un valor de $ 2200 pagaderos en 4 cuotas, las dos primeras de $ 500 y las últimas de $ 600 están a la venta con las cooperadoras del Jardín 906, la Escuela Técnica N°1 y Comisión de Bomberos Voluntarios además de los vendedores autorizados por la familia Pires. Los premios son sorteos mensuales en mayo, junio y julio de $ 25.000 el primero y $ 15.000 el segundo y en el mes de agosto por el pago total $ 120.000 al primero y $ 60.000 al segundo. El día de la jineteada, 12 de octubre, el sorteo ante escribano público (si no se puede hacer ese día, el día que se pueda hacer ya sea en noviembre, diciembre de 2020 o los primeros meses de 2021) se sorteará una camioneta Ford Ranger 0 KM. MIRÁ LA NOTA COMPLETA Próximo >