El hijo del intendente de Ameghino violó la cuarentena, y tuvo que disculparse

El domingo por la tarde un vecino de la ciudad de Florentino Ameghino publicó en una red social una serie de fotografías en las que se veía a Agustín Tellechea (de remera negra en la imagen de portada), hijo de Calixto, el intendente, almorzando peludo al pozo y asado. El domingo por la tarde un vecino de la ciudad de Florentino Ameghino publicó en una red social una serie de fotografías en las que se veía a Agustín Tellechea (de remera negra en la imagen de portada), hijo de Calixto, el intendente, almorzando peludo al pozo y asado. En cuestión de minutos la transgresión ya era tema de conversación entre los vecinos aunque el autor del posteo lo eliminó a los pocos minutos. En tiempos de tecnología comunicacional al alcance de la mano, ya era demasiado tarde. La transgresión fue aumentando en su efecto social con el correr de las horas y tuvo sus consecuencias; por un lado la Policía lo notificó a Tellechea hijo y por el otro la comunidad en gran parte se mostró ofendida dado que la cuarentena, a pesar de ser uno de los municipios con mayor flexibilidad, se hace cumplir de manera estricta. Sin más remedio que dar la cara, esta mañana el propio Agustín Tellechea hizo su descargo al que acompañó con el Acta labrada por la autoridad policial: «Ante los comentarios que surgieron ayer por unas fotos donde estoy almorzando con un familia quiero decir que reconozco que cometí un error y que asumo la responsabilidad de mis actos… anoche mismo ya me notificó la policía por no cumplir la cuarentena y voy a seguir el procedimiento que corresponda… La verdad es que pase a saludar a un viejo amigo y me encontré con su familia almorzando.. algo que parece muy normal como que te inviten a sentarte en la mesa hoy en la situación que estamos pasando es un error grave y lo asumo.. Todos saben el compromiso que tengo con el municipio y que mi colaboración siempre fue voluntaria.. por eso lo que más quiero es pedir disculpas al Intendente Calixto Tellechea porque se muy bien el esfuerzo que hace todos los días para que la gente cumpla la cuarentena. Soy una persona grande y no me parece justo que todo el trabajo que se viene haciendo desde el municipio se ponga en tela de juicio por esto. Soy y seré responsable de mis actos..»