Cómo continuará la cuarentena tras el 24 de mayo

La extensión del aislamiento obligatorio se acerca a su fin y el presidente Alberto Fernández ya comienza a delinear hasta cuándo durará la cuarentena y cuáles serán las medidas a tomar a partir del próximo 25 de mayo. El mandatario y parte de su Gabinete se reunieron ayer en la Residencia de Olivos para analizar temas de la microeconomía" y "cómo sigue la cuarentena" ante la pandemia de coronavirus. El cónclave, que se extendió por más de cuatro horas, tuvo foco en el uso del transporte público, indicaron fuentes oficiales a NA. "Se busca tener control en los viajes interjurisdiccionales, no jurisdiccionales. Se hace de manera preventiva", precisaron. En ese sentido, destacaron que el Gobierno busca "controlar la cantidad de pasajeros" que utilizan el transporte público, para no tener que dar marcha atrás en las aperturas y excepciones. Según confiaron a NA, con varias actividades ya en marcha "no se incrementó demasiado el número de pasajeros", ya que "muchos optaron por utilizar vehículos particulares". La reunión se produjo a días del plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas por la deuda externa. Si bien se trató de una "reunión de trabajo" y no focalizada en la renegociación de la deuda, las mismas fuentes indicaron que el tema fue analizado. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior). El Ejecutivo deberá analizar en los próximos días "cómo continuará" el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia. Aún no se conoce si el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se encuentra en la Fase 3 de la cuarentena, podrá avanzar hacia una fase cuatro como en el interior del país o si deberá permanecer bajo medidas estrictas.