Las concejales María Paula Barrios Baron y Marcela Lescano de Rivadavia Primero visitaron los estudios de Master FM 102.1 para contar el trabajo que vienen desarrollando como ediles pero también acompañando al Intendente Javier Reynoso en la crisis de la pandemia. "La verdad es que estamos con mucho trabajo, casi con actividad permamente, fuimos unos privilegiados para poder seguir haciendo y al mismo tiempo dedicarnos a algunas actividades propias del municipio y eso nos ha permitido que la cuarentena no se nos haga tan intensa" dijo Lezcano. Por su parte Barrios Baron expresó"No hemos parado, trabajando a la par de funcionarios. en desarrollo social, en la asistencia a los vecinos, en atender diferentes necesidades. Con abuelos, con asistencia en alimentos y demás. El trabajo fue bastante, con el armado de bolsones, el picado de carne, etc. Nos define como sociedad la solidaridad de los rivadavienses porque en estos momentos de crisis como lo fue en los últimos años con las inundaciones ver la mano tendida de los vecinos que ayudan es muy bueno". Las ediles destacaron todos los gestos de gratitud y solidaridad de los vecinos, desde aquellos que donaron a través de una institución, pasando por los que lo hicieron con un gran volumen, ya sea en comestibles o dinero, pero fundamentalmente lo entregado por familias que tienen poco y aún así dan una mano solidaria entregando alguna pequeña ayuda, "hay un vehículo que es confiable y esto hace que una sociedad se sienta parte y se quiera involucrar para dar una mano" LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO 2019 "Hacemos como siempre un balance positivo de una gestión que hace 21 años prioriza al que más lo necesita, pone el foco en las cuestiones más importantes como la salud, la cantidad de obras públicas que se hacen en el distrito y en esto de ayudar al que más lo necesita no deja de ver a la persona que tiene vulnerados sus derechos en cuanto a su situación económica, poder asistirlo como corresponde y ese sentido son los gastos que podemos ver en el presupuesto y como fueron arientados" expresó Barrios Barón EL VOTO NEGATIVO DE LA OPOSICIÓN "Ellos hicieron una interpretación de la Rendición de Cuentas y como oposición les debe caber esa interpretación, nosotros no compartimos evidentemente. El trabajo que hicimos los concejales fue donde esta puesto el foco de la gestión. Hubo incrementos de tarifas, durante todo el año el municipio cumplio en tiempo y forma con los sueldos, de los empleados, de los planes. La oposición estuvo buscando de laguna manera ver que es lo que paso en el período electoral" cuenta Lescano para meternos en tema. "Queremos dejar en claro en que se gasta, ellos ponen el foco en Desarrollo y esos porcentajes hablan que a lo largo de todo el año se hicieron obras, no podemos reducir una rendición de cuentas y visibilizar esos tres meses como ellos quieren. La asistencia está, estuvo y va a seguir estando. En enero con las voladuras de techo a cuentos vecinos se los acompaño y ayudo desde el municipio en lo que fue ese temporal que dejo más de 20 viviendas que perdieron el techo" agregó la edil que asumió el pasado 10 de diciembre REPUDIO DE LA LIBERACIÓN MASIVA DE PRESOS "Nos atañe a todos por igual. La sociedad puso en el tapete esta movida, esto va más allá de una protesta. Lamentablemente hace pocos días hemos sufrido como sociedad en Rivadavia un femicidio y realmente no queremos que estas cosas pasen desapercibidas .En la mayoría de los casos no se aplicó la Ley de Victimas. Empezamos a escuchar que se han liberado más de 1100 presos (femicidas, abusadores) y solamente 350 eran personas qu reunian las características amparadas en la pandemia; eran madres, personas mayores con problemas crónicos de salud. Muchos han sido liberados y ahora que hay un fallo de la SCJ donde te dicen hay que reveer, hay que aplicar la ley de victima y que sea un fallo histórico algunos no apoyan el repudio " dijo Lescano en el aire de Master FM. En el Departamento Judicial de Trenque Lauquen se han liberado 24 reclusos y varios de ellos son de América contaron las concejales agregando que "hemos recibido llamadas de personas que tienen miedo por esas liberaciones. Estas cuestiones si nos movilizan, nos llevan como sociedad, que el coronavirus no nos afecte el sentido de justicia y lo que es justo. Donde esta el derecho de las victimas ? contó Barrio Baron "Desde la oposición se esta planteando que esto es una operación política, de medios opositores, de redes sociales, que me hablas de todo eso si hay un fallo de la corte donde se esta reconociendo que las liberaciones no fueron las adecuada s, que no se hizo el estudio pertinente por eso revoca y manda a revisar a cada uno de los liberados con un montón de requisitos entre ellos el domicilio que es algo inexplicable que no se haya hecho en su momento. Hay casos de personas que salieron y viven en el mismo radio de la persona que abusaron o mataron. Donde queda el derecho de las victimas ? insiste Paula. En otra parte de la nota las concejales hablaron de como estan viviendo la cuarentena y cuales son las cosas que van a cambiar para siempre a partir de la pandemia. Pidieron respetar el distanciamiento social y cumplir con todos los protocolos de seguridad y prevención y estar concientes de que esta todavía no pasó pafra seguir cuidándonos entre todos. MIRÁ LA NOTA COMPLETA