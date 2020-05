Tweet La Presidente de Bomberos Voluntarios de Rivadavia Marta Martín estuvo en la radio del Grupo Master y nos contó sobre la actualidad de la institución. Además adelantó que este viernes se realizará por Quiniela de la Ciudad Nocturna el sorteo del bono contribución. La Presidente de Bomberos Voluntarios de Rivadavia Marta Martín estuvo en la radio del Grupo Master y nos contó sobre la actualidad de la institución. "Estamos cuidándonos con todo el protocolo de seguridad como debemos hacerlo, con bastantes salidas, estos últimos días hemos tenido bastante movimiento" comenzó diciendo la dirigente bomberil. LOS SORTEOS DEL BONO CONTRIBUCIÓN "El sorteo del mes de abril no lo pudimos realizar porque estaban suspendidas las quinielas y loterías así que ahora reanudamos. Este viernes 22 de mayo se realizará el sorteo de abril y el sorteo de mayo (que se iba a sortear el 30) se realizará el sorteo el viernes 29. Después en junio veremos como organizamos el sorteo y en julio se realizará el sorteo de pago contado". "Agradecemos a todos los vecinos que colaboraron, los hemos vendido a todos las bonos, habían quedado algunos pero los publicamos en nuestras redes sociales y enseguida los vecinos que se acercaron y se los llevaron" dice Martín en la charla con el periodista Ricardo Novo. La Presidente cuenta que en estos momentos el bono es la única entrada que tienen ya que no pueden realizar las pequeñas rifas que se hacían, no se pueden organizar ni participar de eventos, no se puede realizar una pollada ni el tradicional locro. El subsidio nacional todavía no llegó aunque algunas instituciones ya lo han recibido, es todo escalonado, con paciencia así que veremos" Marta Martín destacó que tienen a la venta la entrada rifa para la fiesta de Apadrinando de la cual Bomberos es una de las instituciones participantes donde además el día de la jineteada tendrán a su cargo la cantina "Se pueden comunicar con nosotros para adquirir la entrada y con gusto le acercamos el número". "Con todo esto del COVID tuvimos gastos extras porque cuando comenzó todo esto nos equipamos, nos adelantamos y compramos todo el equipamiento para cada uno de los bomberos y que ellos puedan estar protegidos en cada salida. Compramos antiparras, barbijos, guantes, equipos protectores completos, alcohol, productos para desinfectar. Cada vez que los chicos salen a un siniestro los móviles son en su totalidad desinfectados porque se lo rocía con una mochila por completo y así queda desinfectado". Martín destaca que tanto Federación como el Concejo Nacional de Bomberos "nos ayudaron y nos enviaron más elementos para la protección. Hemos tenido un gasto extra en todo esto pero bueno tenemos que seguir adelante". MIRÁ LA NOTA COMPLETA Próximo >