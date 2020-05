De locos: fajan las puertas de camiones con el chofer adentro para que no pueda bajar

Tweet Diferentes provincias y localidades están adoptando una medida singular para evitar el flujo de personas, y en este caso "encierran" a los choferes de los camiones de cargas. Diferentes provincias y localidades están adoptando una medida singular para evitar el flujo de personas, y en este caso "encierran" a los choferes de los camiones de cargas. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) denunció que durante los últimos días, “diferentes provincias y municipios del país implementaron un método de fajas en la puerta de los camiones del transporte de cargas para encerrar a los choferes en las cabinas de los vehículos durante el tiempo que permanecen en territorio de la jurisdicción“. Según la entidad, los conductores están “bajo amenaza de multas y prisión para el que rompa la faja” y desde las autoridades de las localidades explicaron que “es un método preventivo para evitar contagios de coronavirus“. “Que los camiones salgan a la ruta costó un 7.17% más en julio. La preocupación no cesa: el incremento en los últimos doce meses trepó casi el 36%”, informó Fadeeac. El presidente FADEEAC, Hugo Bauza, afirmó que “fajar la puerta de un camión con el chofer dentro es anticonstitucional. El Estado debe proteger al transportista y no estigmatizarlo, encerrarlo y amenazarlo con seis meses de prisión si se baja del vehículo porque necesita ir al baño o tiene alguna emergencia”. En las siguientes fotos se puede observar un faja puesta en el Departamento de Arauco, en la provincia de La Rioja, y en la otra foto, el conductor dentro del camión con la faja puesta en su puerta: FADEEAC ya ha realizado una presentación ante el Gobierno Nacional para que se prohíban este tipo de medidas por considerarlas anticonstitucionales. Por el momento, “se han registrado casos de fajas en camiones en el Municipio de Azul, Provincia de Buenos Aires y en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Corrientes, Catamarca, Misiones y La Rioja”, indicaron desde la Federación. “Entendemos que los diferentes Gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos frente a la difícil situación que atraviesa el país y el mundo, pero las soluciones que propongan no pueden violar derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta medida sobreactuada, además de atropellar la dignidad de los choferes y empresarios del transporte, pone en riesgo el abastecimiento de productos en todo el país”, aseguró Martín Borbea Antelo, Secretario General de FADEEAC. < Prev Próximo >