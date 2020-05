Sergio Berni dijo que Horacio Rodríguez Larreta

Tweet El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , defendió hoy al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien fue el blanco de las críticas del kirchnerismo por la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de coronavirus en las villas de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , defendió hoy al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , quien fue el blanco de las críticas del kirchnerismo por la flexibilización de la cuarentena y el aumento de casos de coronavirus en las villas de la ciudad de Buenos Aires. "Rodriguez Larreta no tiene ninguna culpa. Los focos que está teniendo en la Villa 31 y en la 1-11-14 se van a poder bloquear y controlar desde la mirada epidemiológica", señaló Berni, en diálogo con Radio Rivadavia. "No tengo ninguna duda que tiene las herramientas y el conocimiento necesario y lo logrará contener", agregó el funcionario de Axel Kicillof , quien volvió a cuestionar la estrategia sanitaria del gobierno porteño. "Hoy le toca a Capital, mañana le toca a otro", apuntó Berni. Además, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que "hubo una interpretación mal intencionada" de sus expresiones sobre un eventual bloqueo de los accesos a la Ciudad. " El virus va y viene. Mañana le puede tocar a una localidad de la Provincia", dijo Berni. Y resaltó: "Hay que ayudar a la Ciudad a contener sus focos de infección como ellos tendrán que hacerlo con nosotros cuando los tengamos". Tests "escasos" En ese marco, el funcionario bonaerense reconoció que los test que se realizan en las zonas más vulnerables del conurbano "son escasos". "Antes no se estaba testeando [en las villas bonaerenses] porque no había test. Ahora empezaron a llegar los test y, como son escasos, hay que usarlos de manera inteligente", explicó. Para Berni, hay que buscar a "portadores sanos en las villas donde hay casos" confirmados de Covid-19. "Si los hacés en las villas que no tienen casos, van a dar negativo. Hay que usar los elementos de una manera eficiente e inteligente", aseguró. Axel Kicillof duplicará esta semana los controles en las villas y dio detalles de los testeos En el gobierno porteño consideran que la administración de Kicillof y el kirchnerismo están haciendo un "uso político" de los contagios en las villas. Remarcan que se detectan más casos en la Ciudad porque hacen más testeos. La administración de Kicillof informó ayer que duplicará esta semana los controles en las villas y asentamientos más poblados de la provincia. Según datos oficiales de la gobernación, hasta el momento se revisó a 28.500 personas en casi ocho mil casas de barrios humildes del conurbano. A los sospechosos de Covid-19 se les practicó el test PCR, lo que permitió confirmar cinco casos. "Si tuviéramos 17 millones de muestras, las haríamos. Uno tiene que hacer un uso inteligente de sus recursos", planteó Berni. Próximo >