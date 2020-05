Farmacias en crisis: por deuda millonaria evalúan cortar los descuentos a medicamentos

Tweet Superada esa primera instancia de demanda desbordada de barbijos, alcohol en gel, paracetamol y algunos pocos artículos más, el sector en general volvió a encaminarse en la instancia de la dificultad financiera a partir de la misma recesión dominante pero, sobre todo, por el incremento de las deudas generadas por las obras sociales. Superada esa primera instancia de demanda desbordada de barbijos, alcohol en gel, paracetamol y algunos pocos artículos más, el sector en general volvió a encaminarse en la instancia de la dificultad financiera a partir de la misma recesión dominante pero, sobre todo, por el incremento de las deudas generadas por las obras sociales. En oposición a cualquier suposición dado el contexto de pandemia, con todo lo que ello implica en términos de demanda de medicamentos y productos sanitarios en general, las farmacias atraviesan un período crítico que sólo mostró cierto “veranito” económico a principios de la cuarentena con la aceleración de algunas ventas. Superada esa primera instancia de demanda desbordada de barbijos, alcohol en gel, paracetamol y algunos pocos artículos más, el sector en general volvió a encaminarse en la instancia de la dificultad financiera a partir de la misma recesión dominante pero, sobre todo, por el incremento de las deudas generadas por las obras sociales. El problema, reconocen ante iProfesional desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), no es nuevo. Pero adquirió otro matiz a partir de la irrupción del Covid-19 y el derrotero de obligaciones de pago que dejaron de cumplirse en prácticamente todos los rubros de la economía. En torno a la entidad aseguran que el contexto fue aprovechado por más de un deudor para acrecentar el incumplimiento con las comercializadoras de medicamentos. Así las cosas, el segmento de las farmacias arriba a mayo en una delicada situación financiera a partir de, justamente, la falta total de pago de parte de más de 150 obras sociales que adeudan millones incluso desde mediados de 2019. En el sector explican que esa desaparición de los reintegros que deben hacer las prestadoras generó un hueco que pone en situación de riesgo económico al grueso de las bocas de ventas, que aún sin percibir los pagos mantienen hasta hoy los descuentos que promocionan las coberturas. Por supuesto que la deuda generalizada no es sólo potestad de los privados. Desde COFA indicaron que el mismo Estado nacional adeuda alrededor de 300 millones de pesos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud -ex PROFE-. En ese caso, los reintegros a las farmacias comenzaron a interrumpirse a partir de mayo del año pasado. Fuente: Iprofesional Próximo >