La AFIP prorrogó por 40 días los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales y el impuesto Cedular

La medida fue pedida por los contadores, pero habría sido rechazada en primera instancia por la cúpula del organismo. Finalmente se anunció la prórroga "La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extiende por más de 40 días los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular. La prórroga hasta fines de julio de esas obligaciones beneficia a más de 2 millones de contribuyentes", detalló esta tarde el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont. "La decisión facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. La presentación de las declaraciones juradas y el ingreso del saldo resultante del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular estaba prevista para mediados de junio", agregaron desde el ente recaudador. En las últimas horas la AFIP había asegurado que no habría prórrogas de ningún tipo, pero reclamos interno, sobre todo de mandos medios, habrían generado la revisión de la medida. "No está en agenda modificar los plazos establecidos", dijeron ayer voceros de ente. Hoy, finalmente, se anunció la modificación. Se extiende por más de 40 días días los plazos para que las personas humanas presenten sus declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto Cedular. La prórroga hasta fines de julio de esas obligaciones beneficia a más de 2 millones de contribuyentes Horas atrás, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño le había solicitado a la AFIP la "reprogramación de los vencimientos concediendo un plazo de 60 días posteriores al levantamiento de la cuarentena". Según se explicó en una nota enviada por la presidenta del Consejo, Gabriela Russo, y por su secretario, Julio Rotman, la solicitud estaba funda en que "para la determinación del impuesto previamente debe practicarse el cierre de los Estados Contables y realizar el informe de auditoría". Y que esto implica una serie de tareas tales como revisión de documentos, circularizaciones a terceros, depuración de créditos, relevamiento de existencias y procesos internos cuya realización requiere la presencia del profesional en las instalaciones de la empresa. Tenemos clientes que no pueden completar las declaraciones porque les faltan papeles que tienen en sus oficinas. A esto se le suma que no están los aplicativos disponibles y faltan poco más de 15 días hábiles. No vamos a poder cumplir con los plazos seguramente (Domínguez) Según le dijo ayer a este medio el tributarista Sebastián Domínguez, los inconvenientes de no postergar los vencimientos iban a impactar tanto a las sociedades como a las personas humanas. "En el primer caso el problema radica en que los contadores no podemos ir a las compañías a terminar las auditorias porque no somos personal esencial. A partir de esto, las empresas van a tener que hacer una declaración jurada de Ganancias cuando quizás no tienen el balance o la auditoría cerrada", señaló. "Lo mismo sucede para las personas humanas. Tenemos clientes que no pueden completar las declaraciones porque les faltan papeles que tienen en sus oficinas. A esto se le suma que no están los aplicativos disponibles y faltan poco más de 15 días hábiles. No vamos a poder cumplir con los plazos seguramente", agregó. Además, avisó que de no tomarse la medida hoy anunciada, se iban a registrar incumplimientos importantes.