Son cada vez más las personas que apuestan por el canal online a la hora de hacer compras seguras y acceder a servicios de calidad. Son cada vez más las personas que apuestan por el canal online a la hora de hacer compras seguras y acceder a servicios de calidad. Los miedos relacionados con comprar por Internet van quedando en el pasado, y en cambio cada vez son más populares las ventajas que suponen las compras onnline. ¿qué beneficios conlleva adoptar el comercio electrónico en la empresa? Una pregunta a la que vamos a dar respuesta en las siguientes líneas. De ahí que nos hayamos preguntado:Una pregunta a la que vamos a dar respuesta en las siguientes líneas. cuándo se considera teletrabajo una actividad laboral. Pero antes, teniendo en cuenta que estamos viviendo unos tiempos en los que la crisis del coronavirus obliga a muchas personas a trabajar desde casa, queremos recomendarte la siguiente lectura sobreuna actividad laboral. 1 - Da una mejor imagen de la empresa Es una realidad innegable que los clientes están cambiado sus hábitos de compra, dando un mayor uso a las plataformas digitales. Así pues, disponer de un canal online hace que aumente la ventaja competitiva respecto a negocios similares, porque el público percibe que está ante una empresa que se encuentra al día con las nuevas tecnologías, y a la que le preocupa su público. 2 - Aumenta el alcance del negocio Gracias al ecommerce cualquier persona, sea en el propio país o en el extranjero, puede acceder a una serie de productos y servicios todos los días de la semana y a cualquier hora. El comercio electrónico no conoce límites en este sentido, lo que hace que se incremente de forma exponencial la presencia de la empresa; y por ende, sus probabilidades de aumentar las ventas. Razón por la cual, resulta de vital importancia para las empresas ofrecer a los clientes una experiencia de lo más satisfactoria, que incluya tantas opciones de pago como sean posibles. 3 - Disminuyen los costos Poner en funcionamiento un comercio electrónico o tienda online es mucho más barato que hacerlo con una tienda física, al no necesitar un establecimiento a pie de calle, con los gastos que ello conlleva. Pues bien, esto permite que los productos y servicios tengan un precio bastante más bajo en el canal online que en el offline, de forma general. Lo cual, a su vez, da la opción de hacer más promociones y campañas con ofertas para aumentar las ventas. 4 - Permite conocer mejor a los clientes Tener un ecommerce ofrece la oportunidad de manejar información sobre los productos más visitados, los más vendidos, etc. También permite saber cuál es el rango de edad de los usuarios, de dónde proceden, y otros datos que pueden ser importantes para conocerlos mejor. Otra posibilidad es hacer encuestas o sondeos para saber más cosas de ellos, o pedirles que aporten sus datos de contacto por si solicitan más información de promociones y ofertas dentro de tu tienda online. 5 - Ofrece una atención personalizada Saber más cosas de los clientes permite personalizar la experiencia de compra online, siendo posible por ejemplo segmentar campañas de mailing según su ubicación, experiencia de compra, etc. En caso de que tu comercio electrónico disponga de la función de inicio de sesión, podrás poner un mensaje dando la bienvenida al cliente, y que incluya su nombre. Tienes la posibilidad también de personalizar los productos relacionados y los complementarios, según los artículos que haya visitado ya el usuario o que pienses que le pueden gustar. Próximo >