Mirá el documental sobre la “masacre de Monte”, de la que se cumple un año

Tweet Se trata de un homenaje a las cuatro víctimas fatales y a la única sobreviviente. La causa está próxima a ser elevada a juicio luego de que el fiscal cerrara la etapa investigativa. Hay diez ex policías y un funcionario municipal acusados por los homicidios tras una persecución ilegal Se trata de un homenaje a las cuatro víctimas fatales y a la única sobreviviente. La causa está próxima a ser elevada a juicio luego de que el fiscal cerrara la etapa investigativa. Hay diez ex policías y un funcionario municipal acusados por los homicidios tras una persecución ilegal A un año de la “Masacre de San Miguel del Monte”, en la que cuatro jóvenes murieron tras una persecución policial y choque, organizaciones sociales de esa ciudad e Integrantes de la Comisión por la Memoria proyectaron un documental en homenaje a las víctimas. La iniciativa fue convocada bajo la consigna "Acto a un año de la masacre de San Miguel del Monte. Proyectamos documental homenaje a Camila, Danilo, Gonzalo, Aníba, Rocío", en referencia a los cuatro fallecidos y a la única sobreviviente del hecho. La causa iniciada a raíz del episodio está próxima a ser elevada a juicio oral, con 23 imputados, entre efectivos de la comisaría local, peritos de Policía Científica y el ex secretario de Seguridad de esa localidad bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales. El mes pasado, el fiscal de Instrucción Lisandro Damonte dispuso el cierre de la "etapa investigativa" y que los informes con los resultados de las últimas medidas de prueba se incorporen por secretaría por cuestiones de "celeridad y economía procesal" y debido a la "complejidad" de las actuaciones. En la causa se investiga principalmente la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y las graves heridas que sufrió Rocío Quagliariello (13), la única que sobrevivió a la tragedia. Por el hecho los ex policías Rubén Alberto García, Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez están procesados con prisión preventiva por "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de arma de fuego consumado y en tentativa". De acuerdo con la acusación, estos efectivos se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron que el auto Fiat 147 conducido por Suárez se estrellara contra un acoplado estacionado en la colectora de la ruta 3. En tanto a los ex policías Franco Micucci, José Manuel Durán, Nadia Genaro, Melina Bianco y José Alfredo Domínguez se les imputó el delito de "falsedad ideológica de instrumento público agravado, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". Además, por encubrimiento agravado se les dictó la prisión preventiva al teniente Héctor Enrique Ángel y al ex secretario de Seguridad del Municipio, Claudio Martínez. Próximo >