Tweet La Secretaria de Gobierno del municipio de Rivadavia Lic. Magalí Pérez explicó en la radio del Grupo Master la implementación de la App que incluye el botón ántipanico que se relanzó para que todos los ciudadanos puedan usarlo.- LA APP PREVENTIVA "La realidad es que es un servicio que nunca se suspendió, siempre estuvo vigente, la gente venía a cargarse personalmente al centro de monitoreo y ahora decidimos hacerlo más masivo y tratamos de que la gente pueda cargarlo desde su propia casa sin necesidad de ir a un determinado lugar. Lo largamos ayer y fue muy bien aceptado ya que tenemos 52 solicitudes según me contaron las chicas que trabajan allí" explica Pérez. "Ahora se están cargando cada uno de los anotados y los están llamando para ayudarlos a configurar la aplicación, tenemos una línea habilitada que es el 2337 402694 donde la gente puede comunicarse y allí las chicas les dan un turno y pueden concurrir personalmente". "Hoy se puede acceder al botón sin necesidad de haber pasado por una situación de violencia, de robo, es a modo preventivo y es para todos los ciudadanos lo puedan tener cargado en su celular. Más allá de la situación por la que hemos pasado no parecía que era bueno relanzar esto para que la gente sienta que puede prevenir lo que le pueda llegar a pasar". FAKE NEWS LOCAL ? En la charla con el periodista Ricardo Novo del Grupo Master, la Lic. Magalí Pérez habló sobre el mensaje de WhatsApp que se hizo viral en las últimas horas y que contaba sobre un supuesto cierre del egreso de América a todos los ciudadanos a partir de las 18 horas "No es un comunicado oficial pero si es real que tuvimos una reunión con Guardia Urbana y Policía para ver como podíamos comenzar a reforzar los controles porque la realidad indica que nosotros tenemos que empezar a cerrarnos para los de afuera para poder vivir más tranquilos acá. Con respecto a todo pero sobre todo lo sanitario" Con esta medida se busca tener registros de todos los que salen del distrito, a que están saliendo y a la vuelta poder determinar cuales son los pasos a seguir con las personas que van a los altos focos de contagio "Es simplemente para identificar y tener un registro epidemiológico más extenso, en realidad no le vamos a prohibir la salida a nadie sino que vamos a controlar a que sale, donde va y que es lo que corresponde que haga a la vuelta para cuidar a todos los vecinos" Con respecto a los turnos médicos en ciudadades cercanas Pérez explicó "la gente del control le va a pedir, como lo hacen por ejemplo en Trenque Lauquen, la constancia del turno. No es necesario que saque nada extra. Esta persona que sale de acá con su turno médico va a poder ir a su consulta, le van a hacer los controles de temperatura y olfato que se realizan habitualmente y va a poder regresar a su hogar sin inconvenientes porque no ha viajado a un zona de transmición comunitaria". En el final de la entrevista en Master FM 102.1 la Sec. de Gobierno destacó "el trabajo que están realizando en los controles los empleados de Guardia Urbana y empleados de otras áreas que se han comprometido con los controles, la policía y la Patrulla Rural que están haciendo un trabajo impecable y que es muy importante para nosotros, para que hoy podamos tener los comercios abiertos este trabajo es muy importante. Aprovechó el espacio para pedirles a todos los que salgan o entren a la ciudad que sean respetuosos porque lo que se esta haciendo es para cuidarnos todos". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >