La vuelta a clases traerá polémica: gremios piden más maestros para el modelo virtual-presencial

Sonia Alesso rechaza un regreso escalonado por zonas y poner una fecha. Los colegios privados advierten que la baja en la recaudación de cuotas puede derivar en problemas en el pago de salarios. Qué opinan los expertos en educación sobre el modelo de vuelta a clases propuesto por Trotta Por Javier Slucki Modelo mixto virtual-presencial, regreso escalonado, suspensión de las calificaciones y los recreos. Estos son algunos de los lineamientos que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que tendrá el regreso a clases que, dijo vagamente, podría ser en agosto o septiembre. ¿Qué opinan los docentes y los expertos en educación? Cuándo vuelven las clases La titular de CTERA, Sonia Alesso, coincide en que “no se puede poner una fecha” de regreso a clases sin asegurarse que los chicos no estén en riesgo: “La OMS y UNICEF hicieron informes sobre coronavirus e infancia y pidieron prudencia. De los niños y niñas es de quienes menos información se tiene porque son los que más cumplieron con la cuarentena”, explica. En este sentido, expresa que siguen “con muchísima atención” los modelos de vuelta a clases en diversos países europeos y en Estados Unidos, y que antes de retomarlas deben tener “la certeza de que no hay rebrote en los países que empezaron antes con la pandemia”. De todos modos, Alesso comparte con Trotta la idea de que “no va a haber vuelta a la escuela idéntica a la que dejamos, porque la sociedad tampoco va a ser la misma”. “El criterio es sanitario, de salud pública y de defensa de la infancia”, resume la dirigente gremial. El modelo mixto presencial-virtual Para la doctora en Educación Melina Furman, el modelo mixto virtual-presencial “es positivo”, aunque recalca que para que funcione “todos los chicos deben tener dispositivos para seguir las actividades desde sus casas”. “La presencialidad, para ver ejercicios básicos y socializar, y la casa para las tareas o proyectos autónomos”, resume Gustavo Iaies, licenciado en Ciencias de la Educación (UBA), para quien “el secreto es que los chicos vean una o dos veces por semana a los docentes, que tengan un adulto que los guíe”. Para Alesso, la posibilidad de llevar a cabo este modelo dual “dependerá de las instituciones”. “Es posible en las pequeñas, pero hay que poner el requisito de no más de 10 chicos por aula. ¿Cómo se hace con la mitad de un instituto superior de 7000 alumnos?”, se pregunta. La dirigente docente considera que el regreso también debe estar atado a “las condiciones de bioseguridad”, ya que “estas no son iguales en todas las escuelas: hay muchas con déficit en infraestructura, con falta de agua, pocos baños o aulas pequeñas”, que dificultan cumplir con las medidas sanitarias y de distanciamiento. Y añade que “hay que insistir a los gobernadores en que se permitan obras menores en los lugares abiertos”. Más polémica genera la cuestión de implementar un regreso a la presencialidad escalonado, que comience por zonas rurales o de baja transmisión. “Pensar localizadamente el regreso a clases y poder volver a abrir las escuelas en jurisdicciones donde no haya riesgo de contagio es una buena alternativa, siendo súper cuidadosos obviamente”, considera Furman. Iaies coincide, ya que para él “cada zona tiene una realidad propia”. En cambio, Alesso se opone a un regreso segmentado por regiones: “No compartimos la idea de escalonamientos. Una cosa es abrir una ferretería y otra cosa es miles de chicos para los que todavía no sabemos cómo está respondiendo el virus”, considera. “El regreso puede darse, como en muchos países, cuando haya determinadas condiciones generales, no es un tema por provincia o localidad”, afirma. Por otra parte, los cientistas de la educación comparten la idea de Trotta de un regreso escalonado que priorice a quienes están por egresar y quienes recién se inician. Para Iaies, “el final de la secundaria es clave, los chicos de 17 años están solos y deben volver rápido”, aunque agrega que “si se retorna en un esquema de algunos días podrían volver todos” al mismo tiempo. Furman agrega que “los que arrancan la primaria o secundaria también son prioritarios porque empiezan o bien la alfabetización o bien una nueva modalidad de trabajo con más profesores”. En este punto, Alesso sí coincide en que el regreso “tiene que ser con los chicos más grandes primero”. La pandemia y el empleo docente en los colegios públicos Por otra parte, Alesso descarta que la prolongación de la reanudación del ciclo lectivo repercuta negativamente en el nivel de empleo docente: “Aunque no asistamos físicamente, trabajamos incluso horas extra desde casa. Hay sobrecarga laboral porque no es lo mismo una clase presencial a 30 chicos que una atención individual”. Además, para ella, un esquema de vuelta mitad presencial y mitad virtual debería implicar la incorporación de más docentes, tanto por la división de las aulas para garantizar el distanciamiento como por la necesidad que habrá de tutores que “ayuden a reforzar contenidos de los que menos posibilidad tienen porque no tuvieron conectividad”. La titular de CTERA remarca precisamente que la pandemia sacó a relucir las desigualdades en la conexión a Internet que tienen los chicos y que por eso “otro tema a discutir es la vuelta de Conectar Igualdad”. La suspensión de recreos y de las calificaciones También levantó polvareda el trascendido de que el ministro evalúa suspender la instancia de recreo en los patios. Para Furman, es necesario alternar momentos de descanso, aunque puede ser mediante instancias lúdicas dentro de las aulas. Iaies recalca que el recreo “es una instancia muy importante para la socialización de los pibes” y que no se la debe perder, aunque sea dentro de las aulas. Por otro lado, Furman considera que es “acertada la decisión de evaluar pero no calificar con nota” porque “las posibilidades de cada familia son muy distintas, en términos de conectividad y de ayuda que pueden tener de los padres”. Para Iaies, sin embargo, aunque “no hay que usar la nota para promocionar o no, en lo posible hay que evaluar porque los chicos tienen que saber que responde a una exigencia y que el trabajo vale la pena”. Los colegios privados, en alerta por la baja recaudación El vicepresidente de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), Rodolfo De Vicenzi, sostiene que en este contexto no hay una diferencia per sé entre colegios públicos y privados, sino que las asimetrías atraviesan a ambos y se dan a nivel de cada escuela, atendiendo a las diferencias geográficas y socioeconómicas. Sin embargo, De Vicenzi advierte que la mayoría de los colegios privados se encuentra en “una situación complicada” por estar “en un orden del 50% de la recaudación” debido a que muchos padres no pueden hacer frente al pago total de las cuotas. En este sentido, afirma que entiende la situación económica, pero que debe haber aportes de ambas partes: “El aislamiento mengua el ingreso de los padres, se entiende por qué no pagan. Pero la solución que vimos con el ministro es una actitud solidaria de parte de la escuela y también de la familia”. Además, según explica De Vicenzi, muchas instituciones escolares no pudieron suscribirse al ATP "por una cuestión técnica": el programa del Gobierno se guía no por la recaudación efectiva, que fue menor, sino por la facturación, que fue emitida normalmente. Reconoce que Trotta mostró voluntad de resolver el problema, pero la solución efectiva aún no llegó. Por otro lado, sostiene que los colegios católicos no están en mejor situación que los laicos: "Dependen igualmente del aporte de los padres. La Iglesia no tiene capacidad económica como para soportar el déficit", especifica. De todos modos, De Vicenzi sostiene que "no está en el ánimo de las patronales despedir personal, porque es difícil escindir el concepto escuela de sus docentes", aunque admite que puede ser que haya "un problema serio" porque "no se puedan pagar todos los sueldos" si la situación se extiende en el tiempo y los padres no recuperan sus ingresos.