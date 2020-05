La cuarentena de la Argentina podría convertirse en la más larga del mundo

Tweet Los habitantes de Wuhan , la ciudad china donde se originó la pandemia de coronavirus , estuvieron encerrados en sus hogares por 76 días . El 8 de abril, el día que finalmente se levantó la cuarentena, la Argentina recién estaba transitando el día 20 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que diez semanas de confinamiento parecían una eternidad. Los habitantes de Wuhan , la ciudad china donde se originó la pandemia de coronavirus , estuvieron encerrados en sus hogares por 76 días . El 8 de abril, el día que finalmente se levantó la cuarentena, la Argentina recién estaba transitando el día 20 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que diez semanas de confinamiento parecían una eternidad. Sin embargo, con la prórroga de la flexibilización una y otra vez, la Argentina hoy cumple 62 días de aislamiento , más allá del relajamiento de las restricciones. Si el plazo se extiende al 8 de junio, el país superaría a Wuhan con 80 días de encierro, convirtiéndose en la más larga del mundo. Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 21 de mayo De hecho, muchos bloqueos se han acercado al de la ciudad china, aunque con distintos grados de exigencia . Italia , por ejemplo, que se convirtió en el primer país en imponer una cuarentena obligatoria a nivel nacional, comenzó oficialmente la fase dos de su respuesta a la crisis, la del reinicio de actividades productivas para casi cuatro millones y medio de personas, el 4 de mayo, luego de 56 días de confinamiento . Todos los italianos, por fin, pudieron salir a dar un paseo o visitar a familiares, parejas o novios. No obstante, recién el 18 de mayo, a 70 días del inicio de la cuarentena , reabrieron negocios minoristas, playas, bares, y peluquerías. La mayoría de los países han planeado la reapertura en distintas fases y de manera desigual en todo el territorio, generalmente reservando las grandes urbes para el final. Desde este lunes, por ejemplo, el 70% del territorio español se encuentra en la fase 1 , el primer paso dentro del plan para la transición hacia la nueva normalidad, que contempla una desescalada del confinamiento y una reactivación económica con un ritmo diferente en cada provincia o isla, en función de la situación sanitaria y epidemiológica. Madrid, Barcelona y varias zonas de Castilla y León no recibieron la autorización del Ministerio de Sanidad para pasar de fase y continúan en la fase 0 aunque con menos restricciones, por lo que ya llevan 68 días de encierro . Una mujer camina con barbijo por la Puerta del Sol, una plaza de la ciudad española de Madrid, en medio de la pandemia de coronavirusUna mujer camina con barbijo por la Puerta del Sol, una plaza de la ciudad española de Madrid, en medio de la pandemia de coronavirus Fuente: AFP La estricta cuarentena de Francia fue un poco más corta; duró un total de 55 días . "Gracias a ustedes el virus ha retrocedido. Pero sigue aquí. Salven vidas, sean prudentes", tuiteó el 10 de mayo el presidente, Emmanuel Macron, un día antes de que arrancara el desconfinamiento de los 67 millones de habitantes. Gran Bretaña , que inicialmente había adoptado una estrategia de inmunidad de rebaño , dio marcha atrás con esa medida y entró bajo cuarentena el 24 de marzo, por lo que hoy está transitando el día número 58 de reclusión. Aunque algunos británicos volvieron al trabajo el 13 de mayo, el país permanecerá en confinamiento hasta al menos el 1 de junio, cuando reabran progresivamente escuelas primarias y comercios, siempre que la ciencia lo respalde, según informó el primer ministro Boris Johnson. Ese día se cumplirían 69 días desde el inicio del bloqueo . En Asia, India fue testigo del mayor experimento de contención de la historia, cuando, el 25 de marzo, sus 1300 millones de ciudadanos cerraron sus escotillas en un intento de aplanar la curva de coronavirus. Aunque se han flexibilizado algunas medidas desde entonces, el primer ministro Narendra Modi extendió una vez más el plazo al 31 de mayo, que concluiría con 67 días de cuarentena . En países como Estados Unidos y Brasil , es más complicado medir la extensión del confinamiento porque no se han tomado medidas a nivel federal, sino que la respuesta a la crisis recayó en los gobernadores y alcaldes. Tanto Donald Trump como Jair Bolsonaro se han mostrado reacios ante la idea de un bloqueo nacional. El presidente brasileño incluso ha protagonizado marchas en contra del aislamiento. Un empleado trabaja en la fabricación de ataúdes en la fábrica de urnas funerarias Bignotto, en Cordeiropolis, estado de Sao Paulo, Brasil, el 19 de mayo de 2020Un empleado trabaja en la fabricación de ataúdes en la fábrica de urnas funerarias Bignotto, en Cordeiropolis, estado de Sao Paulo, Brasil, el 19 de mayo de 2020 Pero el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, ordenó una cuarentena el 24 de marzo para contener el avance descontrolado del virus. El estado se ha convertido en el principal foco infeccioso del país con 69.915 y 5363 muertes. Ante el sombrío panorama, el 8 de mayo, Doria decidió extender la cuarentena una vez más hasta el 31 de este mes, lo que sumaría 67 día de encierro . La medida ignora las presiones ejercidas por el presidente de ultraderecha, quien urge a las autoridades a terminar con el confinamiento. En Estados Unidos, Nueva York ha sido el estado más golpeado por la pandemia , con más de 353.000 enfermos y 22,843 fallecidos . Por lo tanto, el gobernador Andrew Cuomo ordenó el cierre de los comercios y a los ciudadanos a permanecer en los hogares el 22 de marzo. A partir de la semana pasada, algunas áreas del estado de Nueva York comenzaron a reabrir gradualmente, pero la Gran Manzana permanecerá cerrada hasta al menos el 13 de junio, lo que sumaría 83 días de encierro. Sin embargo, técnicamente no es una cuarentena ya que las personas pueden circular libremente. Una persona con mascarilla pasa por el restaurante Bel Aire el 20 de mayo de 2020 en el barrio de Astoria en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva YorkUna persona con mascarilla pasa por el restaurante Bel Aire el 20 de mayo de 2020 en el barrio de Astoria en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York La cuarentena en Chile comenzó el 18 de marzo . No obstante, a diferencia de otros países de la región con menos casos como la Argentina o Colombia, la administración de Sebastián Piñera se negó desde el inicio de la pandemia a implementar el aislamiento a nivel nacional. Optó en cambio por "cuarentenas selectivas y estratégicas", con restricciones que se imponen y se levantan en cada comuna o ciudad en función de los nuevos contagios. De cualquier manera, para el 24 de abril, la mayoría de las comunas habían comenzado el "Retorno seguro", luego de cumplir con 37 días de confinamiento. Pero la situación cambió la semana pasada cuando el Gobierno de Chile decretó cuarentena total para el Gran Santiago, luego de que se registrara un nuevo pico en la cifra de casos de coronavirus . La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile advirtió que el sistema de Salud del país trasandino podría colapsar. Por: María del Pilar Castillo Via: La Nación Próximo >