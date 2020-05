Sancionaron la Emergencia en Violencia Familiar, de Género y Diversidad para la Provincia

Tweet El gobierno provincial podrá optimizar recursos, articular programas y dotar de fondos la Red Provincial de Hogares de Protección Integral El gobierno provincial podrá optimizar recursos, articular programas y dotar de fondos la Red Provincial de Hogares de Protección Integral La Cámara de Senadores bonaerense sancionó un proyecto de ley por el cual se deben impulsar medidas tendientes a prevenir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad. La norma avalada por todos los senadores se incorpora al proyecto de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética vigente en la provincia. Para ello el gobierno provincial podrá optimizar recursos, articular programas y dotar de fondos la Red Provincial de Hogares de Protección Integral. Se lo autoriza a alquilar por contratación directa un lugar para la víctima y a coordinar con los municipios la asignación de recursos presupuestarios. También deberá extender el sistema de alerta temprana y realizar campañas de difusión, entre otras tareas. En el proyecto presentado por la diputada Noelia Ruiz del bloque de Juntos por el Cambio, pero que contaba con el aval del oficialismo, se plasma “la idea de que la lucha contra la violencia familiar y de género debe ser política de Estado; así como lo hemos venido impulsando y poniendo en práctica desde los años anteriores” aseguró la diputada radical Alejandra Lordén. “Queremos que el gobierno lleve a cabo las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad” expresó la legisladora opositora y explicó que por ejemplo se lo faculta a dotar de los recursos suficientes a la Red Provincial de Hogares de Protección Integral, creada en 2016. La iniciativa, que ahora espera la promulgación por parte del PE, habilita a contratar en forma directa alojamiento que sirva de refugio temporario para víctimas de violencia y crea un sistema de alerta temprana y seguimiento, entre otras medidas. En los tres primeros meses del año 2020, hubo 86 femicidios en nuestro país. Solo en el mes de marzo, hubo 24 femicidios; es decir, uno cada 29 horas. De ellos, el 65% fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas y por lo cual 23 niñas y niños perdieron a sus madres durante ese mes. “Estos datos, nos exigen, nos obligan, a legislar y tomar medidas en consecuencia que den protección a los más desprotegidos” remarcaron los legisladores a la hora de considera la iniciativa. “Como dijimos, se trata de políticas de Estado. Durante el Gobierno anterior se sentaron muchas bases que hoy debemos seguir fortaleciendo y ampliando en pos de asegurar el cumplimiento pleno de todos los derechos a los bonaerenses” concluyó Lordén. La iniciativa contempla también el otorgamiento de recurso para campañas masivas de difusión y articular el trabajo de toda la Red de Organizaciones Sociales que trabajan en la materia en territorio provincial. En el Senado fueron también voces opositoras se elevaron para fundamentar el proyecto. La senadora Daniela Reich manifestó que la ex gobernadora “María Eugenia Vidal llevó adelante una agenda en materia de género que no existía en la provincia” y agregó: “había una realidad fragmentada de las políticas de género en las distintas carteras del Estado”. En ese sentido, la legisladora dijo “celebramos poder seguir trabajando de manera conjunta la creación del Ministerio de las Mujeres” y remarcó “nuestra provincia es diversa y las realidades son diferentes, pero la mujer que está en Patagones tiene la misma necesidad o complejidad que la que está en Ituzaingó”. Próximo >