Aula abierta: Massa y Kicillof participaron del lanzamiento de la plataforma de educación remota en Hurlingham

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participaron hoy en el partido de Hurlingham del lanzamiento de "Aula Abierta", una plataforma gratuita de educación a distancia para niveles primario y secundario. Se firmó un convenio por el cual todos los establecimientos educativos del municipio, de todos los niveles, podrán ingresar al campus virtual Aula Abierta (https://aulaabierta.unahur.edu.ar/) de la Universidad Nacional de Hurlingham para utilizar las aulas digitales, y desde allí llevar adelante las tareas pedagógicas en el contexto de la emergencia sanitaria, el aislamiento social y preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus. Como los chicos no pueden ir a las aulas, que las aulas vayan a los chicos.

Felicitaciones a @MuniHurlingham y @JuanZabaletaOK por elegir el camino de la telemática como instrumento para garantizar la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva.#ArgentinaUnida pic.twitter.com/Ekse9rYmkJ — Sergio Massa (@SergioMassa) May 21, 2020 "Esta herramienta nos permite poner al Estado al servicio del sistema educativo", afirmó el titular de la Cámara Baja, y agregó: 2En un momento en que los chicos no pueden ir a las aulas, es fundamental que las aulas puedan ir a los chicos. La articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal con las universidades permite desarrollar un programa para aprovechar la tecnología y también demuestra que de la pandemia se sale con un Estado presente". Asimismo, agregó que "es muy importante en este momento, porque sin educación pública, de calidad e inclusiva no hay igualdad de oportunidades. No hay mayor herramienta de inclusión de derechos que la educación". "Apostamos a que en el siglo XXI, esta herramienta que no reemplaza al docente sino que lo habilita a trabajar de otra manera con el alumno, nos permite poner al Estado al servicio del sistema educativo", finalizó Massa.