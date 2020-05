Confirmaron 648 nuevos casos y es el día de más contagios desde que comenzó la pandemia

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 13 muertes y 648 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 9.931 y las víctimas fatales suman 416. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que durante las últimas 24 horas se registraron 13 muertes y 648 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 9.931 y las víctimas fatales suman 416. Es el día con más contagios desde que comenzó a registrarse el avance del COVID-19 en el país. Esta mañana, en el reporte oficial, se registró una nueva muerte: un hombre, de 73 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Por la tarde, se registraron 12 decesos más. Nueve hombres: cinco de 19, 60, 72, 75 y 95 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 84 y 88 años, de Capital Federal; dos de 58 y 75 años, de Chaco; y tres mujeres, de 52, 67 y 89 años, residentes en la provincia de Buenos Aires. Durante la jornda del miércoles fueron realizadas 4.319 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 116.689 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.571,6 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 3.032 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 88.152 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Del total de casos, el 49% son mujeres y el 51% son hombres. De los nuevos 648 casos, 379 son de Capital Federal, 213 de la provincia de Buenos Aires, 34 de Chaco, 12 de Córdoba, 5 de Santa Fe, 3 de Río Negro, 1 de Mendoza y 1 de Tucumán. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 39 años. Ayer por la tarde, el presidente Alberto Fernández se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en la Quinta Presidencial de Olivos. Se trató del primer encuentro formal entre las tres administraciones para analizar cómo será la nueva etapa de cuarentena que se iniciará el lunes 25 de mayo y se extendería hasta el 8 de junio. El gabinete de Kicillof señala al de Rodríguez Larreta por haber adoptado medidas de apertura muy audaces y lo acusa de haber provocado un aceleramiento de casos en el AMBA. Los funcionarios porteños dicen que en la Capital Federal aumentaron más los contagios porque se hacen más testeos que en el Conurbano. De acuerdo a conversaciones preliminares con los expertos, el Poder Ejecutivo continuará con su estrategia de regionalizar la modalidad de la cuarentena. Esto implica, imponer medidas más restrictivas en los distritos donde hay circulación local del virus y relajar las características del confinamiento en las provincias donde no se registraron casos nuevos en los últimos 14 días. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, no quiso adelantarse a la decisión que el Presidente anunciará a partir del viernes. “Tenemos una situación que no hace para nada que tengamos que pensar en cambiar, así que en realidad le estoy diciendo que sí”, confirmó de todos modos el ministro de Salud sobre la prórroga del aislamiento que el Presidente se encamina a oficializar antes del domingo, según trascendió, por dos semanas más, con especial atención en el área metropolitana. En el mundo se contagiaron 5.075.181 personas por el COVID-19. Del total, 330.981 pacientes fallecieron y 1.924.231 lograron recuperarse. Detalle de los casos: Del total de esos casos, 947 (9,5%) son importados, 4.334 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 3.154 (31,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): Buenos Aires 213 | 3309 Ciudad de Buenos Aires 379 | 4202 Catamarca 0 | 0 Chaco 34 | 694 Chubut 0 | 4 Córdoba 12 | 441 Corrientes 0 | 78 Entre Ríos 0 | 29 Formosa 0 | 0 Jujuy 0 | 5 La Pampa 0 | 5 La Rioja 0 | 63 Mendoza 1 | 90 Misiones 0 | 25 Neuquén 0 | 114 Río Negro 3 | 336 Salta 0 | 5 San Juan 0 | 4 San Luis 0 | 11 Santa Cruz 0 | 49 Santa Fe 5 | 254 Santiago del Estero 0 | 22 Tierra del Fuego 0 | 148** Tucumán 1 | 43