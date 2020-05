Maxi Sánchez:

El Rivadaviense que la está "rompiendo" con sus presentaciones en vivo todos los días desde las 22 horas a través de Facebook habló en Master FM 102.1 El Rivadaviense que la está "rompiendo" con sus presentaciones en vivo todos los días desde las 22 horas a través de Facebook habló en Master FM 102.1 y nos contó sobre lo que viene realizando desde que se fue de América y que lo ha llevado a ser considerado uno de los actores con más futuro dentro de la escena del interior del país. y nos contó sobre lo que viene realizando desde que se fue de América y que lo ha llevado a ser considerado uno de los actores con más futuro dentro de la escena del interior del país.

Maxi comienza contando que se fue de nuestra ciudad en el año 2006 a estudiar gastronomía en Rosario y al mismo tiempo hizo la carrera de actuación "Hoy solo me dedico a la actuación, solo al arte. Durante muchos años tuve un bar y me dedicaba a eso pero ahora ya no y solo cocino para los amigos".

Recordando sus comienzos con el arte, el jóven que es hijo de Adriana Moralejo y Edgardo Sánchez, dice "Empecé haciendo un par de talleres, trabaje en el teatro Empleados de Comercio, después estudie en el teatro Nacional de Rosario, segui haciendo talleres y empezando a estudiar la carrera de actuación".

LO QUE LE GUSTA INTERPRETAR

"Me gusta mucho lo que hace Alejandro Urdampilleta, el humor de Tortonesse, un humor que me gusta y que llevo a cabo porque las obras que he dirigido (también es Director) van hacía ese tipo de humor" cuenta Maxi quien agrega "Hicimos temporada de verano en el teatro Zorba de Villa Carlos Paz con "Mi familia es un show" una comedia que estuvo muy buena".

Maxi nos cuenta que "fui distinguido como Artísta Destacado aquí en Santa Fe y eso me puso muy bien". Hablando de las obras donde interviene el artista dice "Donde actuó casi todo es con humor y en las que he dirigido han sido obras drámaticas, alguna tragedia griega, hemos hecho "Medea" que es un obra muy interesante y he trabajado con melodramas y en otras con mucho humor"

LA PANDEMIA

"Fuimos los primeros en dejar de trabajar y seremos los últimos en comenzar a hacerlos de nuevo" expresa el jóven ante la pregunta sobre si el coronavirus a cambiado la forma de trabajar. "Esto esta coartando el trabajo de todas las personas que trabajan en el arte, iluminadores, sonidistas, maquilladores, vestuaristas, escenografos. Uno solo dice y piensa en el actor pero hay un montón de salas independientes que no se están pudiendo mantener, ees uun montón de gente que no esta pudiendo trabajar"

Buscando el lado positivo de la pandemia, Maxi refleja que "a mi me ha abierto la puerta de los vivos en Facebook, que tienen mucha repercusión, gente de todo el país, de paises limitrófes y eso también es super interesante lo que se genera".

En medio de la nota con el periodista Ricardo Novo en la radio del Grupo Master,la familia a pleno saludo a Maxi lo que hizo que el artista se emocionara mucho.

ACTUAR EN CAPITAL FEDERAL

"No tengo como meta en la vida ir a triunfar a Capital, he nacido en América y me considero un rivadaviense más pero para ser lógico me considero un rosarino por adopción porque hace muchos años que estoy acá. Rosario me ha adoptado y entonces prefiero estar bien acá, actuar acá, con el publico rosarino estoy más que feliz porque me han abierto las puertas de una forma maravillosa entonces no siento la necesidad de ir a triunfar a Buenos Aires. Han salido un montón de propuestas para el Teatro La Plaza, para otros teatros de Capital que seguramente haremos alguna función del unipersonal pero después volveré a Rosario"

El artista diferencia el trabajar con un elenco y hacer un unipersonal pero dice "me gustan las dos cosas, con un elenco he hecho varias cosas pero con el unipersonal a mi me genera un aadrenalina diferente, son todas mis criaturas, las que se ven en los vivos de Face y por eso me gusta mucho".

LOS VIVOS EN FACEBOOK

"Trabajo mucho la improvisación, el humor y la improvisación son mis fuertes por eso los vivos se pueden mantener en el tiempo, llevamos 62 vivos ininterrumpidos con más de 70 horas de vivo por eso se puede mantener y además se genera una forma diferente de trabajar".

Los vivos son todos los días a las 22 horas en el Facebook de Maxi Sánchez con un abanico de personas que van cambiando continuamente, se basa todo en la actualidad, improvisación y es la interacción de la criatura con la gente. "Para un artista no hay nada más gratificante que el reconocimiento del público. Los artistas buscamos en cierta forma el cariño y la aprobación del público. Esto de que estén del otro lado, que sean tantas personas te genera una felicidad única porque si ellos no estuvieran de ese lado no tendría sentido que yo estuviera haciendo los vivos" expresa Sánchez.

UN DIA EN SU VIDA

"Doy clases en varios lugares, armo obras, estoy dirigiendo (estaba hasta antes de la pandemia) dos obras y mi día esta prácticamente ocupado en el teatro. Ahora con la pandemia lo que estamos haciendo es generar contenidos desde la Biblioteca Carlos Díaz Hispano de Álvarez, que es un pueblito acá cercano a Rosarino y donde estoy encargado de la parte teatral y del teatro vocacional y estamos haciendo contenidos para toda la gente que por ahí no puede salir, con proyectos audivisuales, con radio teatro y todos los días armar un poco el personaje que sale en el vivo".

LA CONTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES

"Cuando construí mi casa armé un vestidor donde tengo las pelucas, los vestidos, tengo todas las criaturas, cada una de ellas cobra vida ahí adentro. Tengo mucho vestuario, cada una tiene su ropa, sus pelucas, y cuando llega el día de que actuan entró al vestidor y les digo - chicas hoy sale Mabel, hoy sale quien salga - les hablo y de ahpi salimos al vivo" cuenta Maxi diciendo que quiere a todas sus "criaturas" por igual aunque "Mabel" es la preferida por genera una interacción única con el público.

VIVIR EN ROSARIO

"Rosario es la ciudad más maravillosa que hay en el país, a mi duele cuando la gente dice - Rosario esta tomada por la driga, por el narcotrafico - hace muchos años que vivo en Rosario y jamás tuve un robo, un problema de inseguridad. Tiene un río, una cultura impresionante, museos espectaculares. No crean todo lo que dicen. El monumento a la bandera que es maravilloso frente al Paraná".

Maxi cuenta que vivió muchos años en el centro de Rosario y que ahora tiene su casa en Alvear, que es un barrio en las afueras de la city "Traté de armar mi pedacito de América en mi casa porque venirte de América es perder el horizonte que allía estamos acostumbrados a ver".

UN PERSONAJE DE AMERICA ?

"A lo mejor ya hay un personaje de América dentro de mis criaturas, quien ve los vivos sabrá si lo hay aunque no lo voy a decir" explica el artista quien agrega que "América es una ciudad que llevó siempre en mi corazón, y a su gente también. Voy bastante seguido, cada mes y medio, dos meses voy y lo tengo muy presente"

ACTUAR EN NUESTRA CIUDAD

Con respecto a presentarse en nuestra ciudad, Maxi confiesa que "Me gustaria hacerlo, he presentado proyectos muchas veces en América y uno no es profeta en su tierra"

En el final Maxi cuenta que el día martes se reunió con el Ministro de Cultura de Santa Fé para charlar sobre un proyecto muy importante que espera llevar a cabo en cultura.