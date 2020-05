El Hospital Garrahan ya realizó diez trasplantes a niños de entre 2 y 13 años desde que se inició la pandemia

Tweet La primera trasplantada fue dada de alta hoy. Con estas operaciones, la Institución se ubicó entre los tres centros de salud pediátricos del mundo que reportaron cirugías de este tipo mientras se produjo el avance del COVID-19 La primera trasplantada fue dada de alta hoy. Con estas operaciones, la Institución se ubicó entre los tres centros de salud pediátricos del mundo que reportaron cirugías de este tipo mientras se produjo el avance del COVID-19 Por Florencia Illbele El tiempo límite para trasladar un corazón desde el lugar donde está el donante hasta el lugar donde está el receptor es de cuatro horas. Arriba de la ambulancia, cuenta el cirujano Luis Quiroga, ese viaje se vive con mezcla de adrenalina y expectativa. La última vez que lo hizo, el lunes 18 de mayo, se animó a registrar parte del recorrido en un video. En medio de la cuarentena total, de madrugada y sin tránsito, la sirena de la ambulancia y los patrulleros que escoltaban fueron una protocolaridad. “Legamos en 15 minutos”, recuerda el sanjuanino en diálogo con Infobae. En plena pandemia, cuando todo parece centrarse en las cifras de muertos e infectados de COVID-19, empiezan a aparecer las buenas noticias. La más reciente llegó de la mano del Hospital “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. Fundado el 25 de agosto de 1987, el máximo referente de la salud pública infantil de Argentina logró concretar diez trasplantes de órganos en los últimos dos meses. Las intervenciones se realizaron entre el 11 de marzo, fecha en que la OMS declaró al coronavirus como pandemia, y el 12 de mayo pasado. Diez pacientes, de entre dos y trece años recibieron trasplantes de corazón (3), riñón (3) e hígado (4). “Es una gran satisfacción comunicar que en este contexto, el Garrahan pudo afrontar intervenciones de la complejidad que requieren los trasplantes. Esto fue posible gracias al enorme compromiso y esfuerzo que, una vez más, muestra el equipo de salud y al acto solidario fundamental que es la donación de órganos”, sostuvo la directora Médica Ejecutiva, Patricia García Arrigoni. Según García Arrigoni, para la Institución es una prioridad seguir dando respuesta a las necesidades de atención de los niños. "Lo estamos haciendo tomando todos los recaudos y cuidados necesarios para protegerlos a ellos y al personal de salud que sigue poniendo el cuerpo en este momento tan difícil”, agregó. El plus: con estas operaciones, el Hospital Garrahan alcanzó los 80 trasplantes cardíacos en los últimos 20 años y se ubicó entre los tres centros de salud pediátricos del mundo que reportaron cirugías de este tipo durante la emergencia por coronavirus. Con estas diez operaciones, el Hospital Garrahan alcanzó los 80 trasplantes cardíacos en los últimos 20 años y se ubicó entre los tres centros de salud pediátricos del mundo que reportaron cirugías de este tipo durante la emergencia por coronavirus. TESTEOS, PROTECCIÓN Y REDUCCIÓN DE PERSONAL ¿Cómo se preparó el hospital para trasplantar en el contexto de la pandemia? Según pudo saber Infobae, lo primero que hicieron fue reforzar las medidas de seguridad, realizando pruebas diagnósticas de COVID-19 tanto a los donantes como a los receptores. Además, se garantizó la protección adecuada de los equipos de salud a cargo de la operación y la reducción de la cantidad de personas que habitualmente participan de estas intervenciones. "Cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, en el Garrahan hicimos un ateneo y decidimos continuar con la tarea a pesar de los riesgos aumentados en estos casos, ya que nuestros pacientes están en lista de espera y no tienen otra posibilidad de tratamiento”, explicó a este medio el cirujano Luis Quiroga que, a sus 44 años, lleva realizados 49 trasplantes. En abril, el servicio de Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica trasplantó tres corazones a dos adolescentes de 13 años y a un niño de 3 con diagnósticos de miocardiopatía dilatada que necesitaban un trasplante para vivir. El jueves 21 de mayo, la primera trasplantada recibió el alta y los otros dos pacientes evolucionan favorablemente. (Desde la izquierda de adelante hacia atrás) El equipo del Garrahan. Luis Quiroga, cirujano; Juan Pablo Corbetta, responsable del servicio de Trasplante Renal; Guillermo Cervio, jefe de Clínica del servicio; y Patricia García Arrigoni, directora Médica Ejecutiva. Durante el mismo mes, el servicio de Trasplante Hepático realizó cuatro operativos de trasplante en niños y niñas de 24 meses (promedio), dos de ellos con órganos provenientes de donantes vivos y en articulación con el Hospital Argerich. “El último fue a partir de una falla hepática fulminante, lo que requirió tener todo listo en menos de 24 horas para operar a la mamá del paciente en el Argerich”, cuenta Guillermo Cervio, jefe de Clínica del servicio. Por su parte, el jefe del servicio de Trasplante Hepático, Oscar Imventarza, agrega: "Redujimos al máximo la cantidad de personas en el quirófano. Cuando los anestesistas están haciendo su trabajo ahora se quedan solos. Antes eso no sucedía”. En total, fueron tres instrumentadores, dos anestesistas, un técnico de anestesia y siete cirujanos. Desde el servicio de Trasplante Renal se realizaron tres trasplantes bajo las normas y protocolos establecidos por la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología. "Al principio, nuestra mayor angustia fue no saber qué iba a pasar con los pacientes inmunosuprimidos, ellos requieren el trasplante como única solución y no podíamos dejarlos esperando. Por suerte se armó un protocolo y eso calmó la ansiedad frente a chicos que no podían esperar más", contó Corbetta, responsable del servicio. Tras semejante desempeño, el ministro de Salud, Ginés González García, felicitó al equipo del Hospital Garrahan. "En momentos de adversidad y desafíos, el espíritu del Garrahan prevalece desde las máximas autoridades, hasta los jefes de servicios, pasando por los médicos y cada integrante del equipo de salud para garantizar la atención de cada uno de los chicos que están atravesando una situación difícil", concluyó.