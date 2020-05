Un camionero de Trenque Lauquen escapó del control policial en Fortín Olavarría, amenazó con un arma a los agentes y termino aprehendido

Tweet El conductor del camión tenía una licencia aprocrífa, una replica de una Smith and Wesson calibre 357 y además le fue encontrado marihuana en la cabina. El conductor del camión tenía una licencia aprocrífa, una replica de una Smith and Wesson calibre 357 y además le fue encontrado marihuana en la cabina. El Oficial Sub Inspector Marcelo Poletti contó a Master News que "Estabamos en el control rutinario del acceso y allí frenamos un camión cuyo conductor no tenía la correspondiente habilitación para circular, tenía en su poder una licencia apócrifa que había comprado por WhatsApp, no tenía cedula, no tenía VTV, nada. Manifiesta que el seguro lo tenía y lo podía traer por lo que al ser de Trenque Lauquen le damos un tiempo prudencial para que lo haga y nos traiga todo lo solicitado, ante esto intenpestivamente mete primera y se da a la fuga" "Lo seguimos por unos 15 kilómetros, lo interceptamos con dos móviles, uno de Fortín y el otro del destacamento de Roosevelt. Cuando los efectivos van hasta el camión, me tira con una reposera y nos apunta con un Smith and Wesson, que luego nos daríamos cuenta que se trataba de una replica aunque igual en el diseño, características y peso que el arma real por lo que podríamos haberle disparado" Poletti agrega "Logramos reducirlo y lo aprehendemos por resistencia a la autoridad y por la Ley de Drogas ya que tenia 2 cigarrillos de marihuana en su poder además de no contar con toda la documentación que antes te había contado". Próximo >