Cómo tramitar el permiso de circulación para la nueva extensión de la cuarentena

Tweet El Gobierno busca reforzar los controles en el AMBA, que concentra la mayor cantidad de casos positivos detectados en el país, y pondrá en marcha una nueva modalidad de entrega de Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH), en la que se garantizará el permiso únicamente para trabajadores esenciales El Gobierno busca reforzar los controles en el AMBA, que concentra la mayor cantidad de casos positivos detectados en el país, y pondrá en marcha una nueva modalidad de entrega de Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH), en la que se garantizará el permiso únicamente para trabajadores esenciales En el AMBA se otorgarán únicamente permisos de circulación para trabajadores esenciales En el AMBA se otorgarán únicamente permisos de circulación para trabajadores esenciales Con un promedio diario de 1 millón de usuarios que se trasladan por medio de trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante la etapa de cuarentena por coronavirus, el Gobierno nacional, la Jefatura de Gobierno Porteño y la Provincia de Buenos Aires delinean los últimos detalles de lo que será una nueva modalidad de entrega de los permisos de circulación, acompañados de un mayor despliegue en los controles. A horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie de manera oficial la extensión del aislamiento preventivo hasta el 8 de junio, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue siendo el epicentro de contagio del covid-19. En el último reporte vespertino, la cifra de nuevas transmisiones trepó 718, de los cuáles 670 correspondieron a esta región. "No hay posibilidad de ninguna apertura nueva", precisó este viernes el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que se sumó más tarde a lo expuesto por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán: "volveremos a una restricción muy fuerte de la gente que se desplaza del conurbano a la Ciudad". Si bien se negó la reinstalación de la fase dos de cuarentena por coronavirus en el distrito porteño, desde la mesa tripartita se llegó a un acuerdo: "hay consenso de que no hay posibilidad de ninguna apertura nueva en el AMBA", mientras que todos los esfuerzos estarán suministrados en el transporte público, accesos a la Ciudad y detección precóz en barrios populares. La estrategia oficial se basará en priorizar la movilidad única para los trabajadores esenciales, y de esta forma descomprimir el número de pasajeros transportados que aumentó el 22% a partir de la otorgación de algunas flexibilizaciones comerciales en la Ciudad. Así, aquellas personas que hayan tramitado el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH) para poder transitar en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires durante la cuarentena por coronavirus deberán volver a realizar el trámite, que será más estricto. Permiso de circulación: Los trabajadores que se desempeñen dentro de las siguiente actividades deberán solicitar la Declaración Jurada para lograr reasignar el certificado de circulación a través de la web tramitesadistancia.gob.ar Personal afectado a la obra pública. Servicios de lavandería. Supermercados mayoristas y minoristas, y comercios minoristas de proximidad. Farmacias, ferreterías, veterinarias. Servicios funerarios, entierros y cremaciones. Provisión de garrafas. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas; plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, gas, petróleo, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola Actividades vinculadas con el comercio exterior Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos Inscripción, identificación y documentación de personas El trámite también se podrá realizar por medio de la app CuidAR., desarrollada por el Ministerio de Salud, y que además monitorear el avance del covid-19 en áreas comprometidas, permitirá la "auto evaluación de síntomas". La app Cuidar será uno de los canales para poder tramirlar el certificado de circulación Paso a paso, cómo descargarla La aplicación ya se encuentra habilitada para descargar de manera gratuita y sin costos de mantenimiento en Google Play y App Store Funciona en todos los sistemas operativos iOS y Android Sólo es necesario ingresar el DNI para registrarte Un joven y su novia embarazada ingresaron a La Pampa desde Córdoba, escondidos en un camión cargado con arena El hecho ocurrió en la localidad de Miguel Cané. Ambos jóvenes provenían de la localidad de General Roca en la provincia de Córdoba y según informó el jefe de la comisaría de esa localidad pampeana, Oficial Principal Cristian Castro a Infopico.com, ya habían intentado ingresar a la provincia en dos oportunidades con documentación falsificada por el Puesto caminero Realicó y su ingreso fue rechazado por la policía. Castro señaló a este medio que fue el propio padre del joven quien se contactó con la policía para informar que su hijo con la novia había ingresado a la provincia de esta manera y que no quería tener problemas. A partir de ahí se activó el protocolo sanitario por Covid-19, comprobándose que no tenían síntomas, pero deberán realizar la cuarentena en el domicilio particular. Por este hecho, también se iniciaron las causas correspondientes por el no acatamiento a lo estipulado en los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino, informó finalmente el Oficial Principal Castro. < Prev Próximo >