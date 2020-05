Un joven y su novia embarazada ingresaron a La Pampa desde Córdoba, escondidos en un camión cargado con arena

Tweet El hecho ocurrió en la localidad de Miguel Cané. Ambos jóvenes provenían de la localidad de General Roca en la provincia de Córdoba y según informó el jefe de la comisaría de esa localidad pampeana, Oficial Principal Cristian Castro ya habían intentado ingresar a la provincia en dos oportunidades con documentación falsificada por el Puesto caminero Realicó y su ingreso fue rechazado por la policía. El hecho ocurrió en la localidad de Miguel Cané. Ambos jóvenes provenían de la localidad de General Roca en la provincia de Córdoba y según informó el jefe de la comisaría de esa localidad pampeana, Oficial Principal Cristian Castro ya habían intentado ingresar a la provincia en dos oportunidades con documentación falsificada por el Puesto caminero Realicó y su ingreso fue rechazado por la policía. Castro señaló a este medio que fue el propio padre del joven quien se contactó con la policía para informar que su hijo con la novia había ingresado a la provincia de esta manera y que no quería tener problemas. A partir de ahí se activó el protocolo sanitario por Covid-19, comprobándose que no tenían síntomas, pero deberán realizar la cuarentena en el domicilio particular. Por este hecho, también se iniciaron las causas correspondientes por el no acatamiento a lo estipulado en los artículos 205 y 239 del Código Penal Argentino, informó finalmente el Oficial Principal Castro. Via: Infopico Próximo >