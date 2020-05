El Gobierno comprará 70.000 notebooks para reducir la brecha digital en tiempos de pandemia

Tweet La inversión se hará en el marco del Programa de conectividad federal “Juana Manso”, con los fondos por más de 21 millones de dólares que el Gobierno tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI). La inversión se hará en el marco del Programa de conectividad federal “Juana Manso”, con los fondos por más de 21 millones de dólares que el Gobierno tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Argentina, el 40% de los hogares no tiene acceso a una computadora por lo que la nueva modalidad de “educación en línea” se ve ampliamente afectada durante la pandemia del coronavirus, profundizando la brecha digital y las desigualdades económicas. En consecuencia, el Gobierno decidió repatriar fondos por más de 21 millones de dólares que tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para comprar 70 mil notebooks. La compra será en el marco del Programa de conectividad federal “Juana Manso” que lleva adelante la cartera educativa. Se trata de una medida de carácter excepcional, en el contexto de la pandemia de coronavirus, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar a los estudiantes el acceso a las tecnologías digitales y la continuidad pedagógica durante la pandemia, informó el Ministerio de Economía. Resulta que el cierre de las escuelas y la suspensión de clases presenciales en el marco del aislamiento social "dejó al descubierto más que nunca la brecha digital que existe en la Argentina: no todos los alumnos cuentan con las mismas herramientas ni la conectividad necesarias para poder asegurarse la continuidad en el aprendizaje”, explicó la cartera que conduce Martín Guzmán. El Ministro aseguró que “hoy más que nunca, hay un Estado presente que busca proteger la producción y el trabajo y contener el aumento de la pobreza y la indigencia”, y detalló que cerca del 40% de los hogares no tienen acceso a una computadora. “En el marco de la pandemia, los sectores de bajos recursos tienen mayores dificultades para acceder a conectividad y educación en línea, y las desigualdades se profundizan”, aseguró el ministro y agregó: “Educación es inclusión y es futuro, y esta medida busca, por un lado, evitar que esta brecha digital se amplíe y, por otro lado, estimular la producción del sector”. En Argentina, el 40% de los hogares no tiene acceso a una computadora. Esto dificulta la educación en línea durante la pandemia, profundizando las desigualdades y la brecha digital.



Por eso, el Gobierno va destinar US$21 millones para comprar notebooks https://t.co/991oXc3qN3 pic.twitter.com/IQDGAqK8Lq — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) May 22, 2020 ¿Por qué el Gobierno tiene depositados fondos en el FMI? Con la misma modalidad bajo la que operan los bancos, el FMI “presta con lo que le prestan”. La mayoría de los recursos para financiar los préstamos que otorga el FMI proceden de los países miembros, principalmente del pago de cuotas. En este caso puntual, el depósito argentino data de mayo de 2001, cuando el país realizó un depósito de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 15,6 millones, cuyos intereses iban al Fondo para la Reducción de la Pobreza y Operaciones de Crecimiento para Países Pobres Altamente Endeudados. Ese depósito, que hoy equivale a 21,3 millones de dólares, expiró el 4 de mayo. Dada la crisis económica que transita el país y la necesidad de recursos para enfrentar los efectos de la pandemia, el Gobierno optó por recuperar esos fondos, que el 7 de mayo fueron transferidos a la Argentina. < Prev Próximo >