Cambiemos busca aprobar un subsidio para las escuelas privadas de la provincia afectadas por la pandemia

Según los autores del proyecto, las moras de los pagos en los establecimientos educativos de gestión privada alcanza hasta el 70%. Según los autores del proyecto, las moras de los pagos en los establecimientos educativos de gestión privada alcanza hasta el 70%. El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para subvencionar las escuelas de gestión privada en el marco de la crisis por la pandemia. La iniciativa fue impulsada por los legisladores Sergio Siciliano y Maximiliano Abad con el objetivo de hacer frente a las moras en los pagos que alcanzan hasta un 70%. El proyecto busca impulsar un subsidio económico a unas 6 mil escuelas de gestión privada de la provincia de Buenos Aires. Según los autores de la iniciativa, en medio de la crisis pandémica muchas familias no pueden seguir abonando las cuotas y los establecimientos educativos "presentan serias complicaciones para cumplir con el pago de salarios". "Creemos en la importancia de generar dispositivo estatales, pedagógicos y económicos, que acompañen a la educación pública y privada en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. La asistencia del gobierno provincial es necesaria para garantizar que la mora en las cuotas no se traslade al salario de los docentes", sostuvo Siciliano, quien se desempeñó como viceministro de Educación durante el mandato de María Eugenia Vidal. El objetivo general del proyecto es "evitar la interrupción del servicio educativo". En caso de aprobarse, las escuelas de gestión privada tendrían un plazo de 30 días para solicitar el subsidio económico mediante la acreditación de la situación patrimonial, una declaración jurada de la tasa de morosidad y un informe de inspección educativa. Por su parte, Abad señaló que "hay una realidad muy compleja, en la que las familias debieron optar por cómo administrar sus recursos y en muchos casos es imposible sostener la cuota de un colegio privado". "Eso no puede significar que sus hijos vean interrumpidos sus estudio", indicó y agregó que "tenemos que garantizar la continuidad pedagógica y sostener al sistema educativo en su conjunto, tanto en lo público como en lo privado". Además, remarcó que el proyecto impulsado se debe a "las dificultades burocráticas para que las escuelas pudieran acceder a la asistencia económica que otorgó el Programa Nacional de Asistencia de Emegerncia al Trabajo y la Producción".