Coronavirus en Argentina: inaugurarán un centro de higiene y aseo para transportistas de carga con el nombre de Axel Kicillof

Tweet El predio, ubicado en la localidad de Azul, ofrecerá un servicio para los conductores que pasen por el lugar. La oposición rechazó la decisión El predio, ubicado en la localidad de Azul, ofrecerá un servicio para los conductores que pasen por el lugar. La oposición rechazó la decisión Ayer por la tarde, Alejo Supply, subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, arribó a la localidad de Azul para supervisar los trabajos realizados por parte de vialidad para nivelar un terreno para transportistas de carga, el cual ofrecerá baños y todos los “servicios básicos necesarios” para el aseo personal de los trabajadores. El dato sobresaliente es que el lugar llevará el nombre del gobernador Axel Kicillof. La noticia fue confirmada por el Fe.Tr.A. (Federación de Transportadores Argentinos) y criticada por el bloque de senadores de Juntos por el Cambio a través de su presidente, Roberto Costa, quien manifestó: “Es un hecho alarmante que le coloquen el nombre del mandatario provincial en medio de una pandemia”. “El gobernador debería estar ocupado en solucionar los problemas que la Provincia tiene con la cantidad de contagios que hay en el Conurbano y en buscar alternativas para flexibilizar la cuarentena y reactivar la economía en las localidades donde el número de contagio es muy bajo o ninguno”, agregó Costa. En su cuenta de Twitter, Costa sostuvo que “Kicillof debe rever esta situación. Pareciera que hay un aprovechamiento de la situación de pandemia para hacer campaña política”. Alejo Suplly (camisa blanca) encabezó una reunión en la que se detallaron las obras En el predio, ubicado en la Avenida Mujica al 1.100, aún faltan trabajos de compactación y la colocación de las luces. En la recorrida también participaron Marcelo Oteo (Cooperativa de Transportistas de Azul), el concejal Nicolás Cartolano y Miguel Bettili junto a Pablo Agolanti, ambos dirigentes de Fe.Tr.A. "Es lamentable que mientras muchos vecinos están pasando un momento difícil y de mucha angustia, el gobernador esté perdiendo tiempo valioso en frivolidades como estas”, completó Costa. “Es realmente muy importante que exista la posibilidad de contar en Azul con un predio para la carga y descarga, para el aseo y la higiene de los transportistas. Más allá de la pandemia, este lugar puede convertirse a futuro en un espacio para que los camioneros paren asiduamente, como lo tienen otras ciudades, como Necochea y Bahía Blanca, y así se podría hasta generar divisas para la ciudad. Es un lugar excelente y tiene unas condiciones que son para felicitar”, sostuvo Supply en diálogo con El Tiempo de Azul. En cuanto a la decisión de colocarle el nombre del gobernador bonaerense, Supply explicó: “Axel es un tipo muy humilde y no tiene esa visión de las cosas. Pero en este caso es al revés: nosotros no venimos a ponerle el nombre a este lugar, sino que son los dueños de casa -en señal de agradecimiento al gobernador- los que decidieron bautizar el predio con su nombre. Por eso quiero agradecerles el gesto”. Al lugar le falta la colocación de luces y otros trabajos de compactación “Los camioneros descansan allí, se hace el trasbordo y no ingresan al casco urbano, evitando que se rompa la estructura de la ciudad por el tema del peso de los vehículos. El intendente debería tomar el guante ya que sirve tanto para Azul como para él como Jefe Comunal, así que lo tiene a disposición, por supuesto”, indicó el funcionario. Por otra parte, Oteo detalló que en las instalaciones “el camionero va a poder bañarse, cargar agua para el mate, comer o dormir con tranquilidad, ya que sus vehículos van a estar tan cuidados como los nuestros”. Y concluyó: “Falta solucionar el tema de las luces, pero ya es casi un hecho. Ayer dialogué con el secretario de Gobierno, Alejandro Vieyra, y me dijo que ya estaba todo arreglado. De todas formas, ya desde hoy el predio se puede utilizar. Los colegas que entran a la ciudad o continúan viaje ya saben que estamos en condiciones de recibirlos y brindarles los mejores servicios posibles”. Próximo >