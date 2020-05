Que el 25 de mayo nos encuentre orgullosos de los colores celeste y blanco

Tweet Desde el Jardín 901 de América proponen embanderar las viviendas para celebrar el 25 de mayo. La Directora del establecimiento Mariana Barreneche habló en Master FM 102.1 y nos contó de que se trata el proyecto armado por el equipo docente y llevado adelante por los alumnos y sus familias "No pueden imaginarse la emoción que me produjo escuchar el audio de la publicidad cuando me lo pasaron porque las vocesitas de los niños es una de las cosas que más extraño de lo cotidiano" comenzó contando emocionada Barreneche. "Uno va buscandso diferentes estrategias, involucrar a las familias, al hogar, que ellos sean los protagonistas, poder ir viendo los símbolos patrios colgados en las ventanas de las casas. Poder mostrar con orgullo una cinta, un pañuelo, un globo celeste y blanco y que sepan que eso hace alusión a la argentinidad, a nuestra identidas, nuestros símbolos. Ese sentimiento patriotico que empieza con la experiencia cotidiana" agrega la Directora. Redoblando la apuesta, Mariana cuenta que "Tenemos que empezar a que los colores estén en lo cotidiano, porque el sentimiento esta. Vemos flamear la bandera y creo que no debe haber nadie que no le produzca una emoción y te quedas como onnubilado con el movimiento y pensás en la Argentina, en el país, en todo. Pasa por el instalarlo como cosa cotidiana y de identidad, de orgullo. El hecho de llevar la camiseta argentina, una escarapela, quedarse observando cuando se iza la bandera, cantar una canción patria y esto es responsabilidad de todos". TUVIMOS QUE REINVENTAR LA PROFESIÓN "Dentro de todo este contexto, nos hemos tenido que reinventar, empezar a aprender, mirar desde otro punto esto de hacer escuela y ver que otras estrategias podemos poner en práctica para llevar adelante la enseñanza, el plan de continuidad y que todo el mundo sepa que el Jardín esta abierto aunque no estemos juntos" dijo Mariana respecto a la forma en que deben trabajar por la crisis del COVID-19. "La pandemia nos movió la base de nuestra formación, de lo que nosotros sabemos, un montón de cuestiones que nos atravesaron de golpe y nos pusieron en una situación para pensar y llevar adelante diferentes estrategias. Se nos terminaron las rutinas, los horarios. Empezamos a utilizar herramientas que nos producían un poco de rechazo y ahora son nuestras aliadas; como el grupo de WhatsApp, el Facebook, la plataforma digital. Todo aquello que nos pueda mantener comunicados y vinculados son nuestras herramientas pedagógicas ahora". LA INVITACIÓN A SUMARSE La idea es que el finde y sobre todo el lunes 25 de mayo nos encuentre en América a todos embanderados con los colores patrios "Banderas, telas, papeles, globos todo lo que sea de colores celeste y blanco ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >