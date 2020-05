Muchas personas fueron a pescar a Cuero de Zorro donde se vio ayer una larga cola de vehículos

Tweet Cientos de personas tienen como plan para este fin de semana la pesca en el distrito. Ayer se vieron largas colas de ingreso en el predio de Cuero de Zorro. Cientos de personas tienen como plan para este fin de semana la pesca en el distrito. Ayer se vieron largas colas de ingreso en el predio de Cuero de Zorro. Cientos de personas tienen como plan para este fin de semana la pesca en el distrito. Ayer se vieron largas colas de ingreso en el predio de Cuero de Zorro, cuestión que fue aplaudida por los amantes de la pesca y repudiado por otros vecinos que creyeron "riesgosa" esta situación. Lo cierto es que los vecinos, sobre todo los amantes de esta actividad, estaban esperando el momento de poder salir y consideran que se trata de una actividad solitaria y sin riesgo. El pedido de muchos es que se respeten los protocolos existentes para que no sucedan episodios que comprometan al resto. "Gracias Municipalidad de Trenque Lauquen por la habilitación de la pesca deportiva, actividad que no solo es divertida, desestresante y beneficiosa para la salud física y mental. Eso si, A respetar la distancia social, paciencia y calma", sostuvo uno los pescadores locales contento con la situación y tratando de concientizar a sus pares. Una de las fotografías muestra la gran cantidad de vehículos en el ingreso al predio antes mencionado donde se ve gente fuera de sus vehículos con barbijos. Durante el día de hoy y mañana seguramente la concurrencia sea alta y se hace hincapié en el cumplimiento del distanciamiento social y el uso de barbijo. Ayer los encargados de controlar confirmaron que la apertura del cámping se realizó media hora antes de lo previsto para evitar esperas prolongadas y se observaron rigurosamente las medidas de cumplimiento exigidas para que el espacio siga abierto. Via: Diario Líder Próximo >