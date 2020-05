Proponen créditos blandos para medios de comunicación provinciales y locales

Tweet Se trata de un proyecto del diputado Walter Abarca. El legislador plantea que estas Pymes no puede cobrar las pautas publicitarias por la crisis de sus auspiciantes Se trata de un proyecto del diputado Walter Abarca. El legislador plantea que estas Pymes no puede cobrar las pautas publicitarias por la crisis de sus auspiciantes El diputado provincial Walter Abarca presentó un proyecto de expresando su “preocupación” por la situación económica que atraviesan las pequeñas y medianas Empresas de Servicios de Comunicación Audiovisual a raíz de la pandemia. El legislador, del Frente de Todos, además, solicita al Banco Provincia que estos medios de comunicación sean incorporados como beneficiarios de la línea de créditos a tasa cero que la entidad ha creado en este contexto. Según se explicó desde el equipo de Abarca, “este Proyecto de Resolución surge en respuesta al pedido de estas pequeñas y medianas empresas de comunicación que ven reducidos sus ingresos y que, como contrapartida, no poseen los medios necesarios para asumir los costos fijos que requiere el mantenimiento de tales establecimientos”. Al respecto, Abarca expresó: “El rol que llevan adelante estas PyMES que brindan servicios de comunicación audiovisual en situaciones como estas es fundamental porque acercan al vecino información sobre cuidados, datos locales, que en este momento llevan tranquilidad” “Por eso considero que como Estado debemos acompañarlas para que puedan seguir cumpliendo su tarea con seguridad y garantizando las miles de fuentes laborales que generan en la provincia”, agregó. En los fundamentos de la propuesta, Abarca explica que estas firmas tienen problemas para cobrar sus pautas publicitarias porque los auspiciantes también están sufriendo este parate de la actividad. Así, dejaron de apoyar a radios, canales de televisión locales y portales de información. Por último, el texto señala: “Ante la desfinanciacion de las PYME de comunicación pero con su rol declarado esencial, el banco de nuestra provincia debe contemplar esta situación y generar condiciones que permitan el acceso a créditos a tasa cero de estos actores que informan en medio de una pandemia, con los riesgos que implica para el personal que lo realiza, nuevos gastos en medidas de seguridad, y los beneficios que otorgan a la sociedad toda” Próximo >