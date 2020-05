Una de las dos fábricas civiles de aviones del país afirma que deberá cerrar y culpa al Gobierno por no poder exportar

Tweet La empresa Petrel no puede vender las ocho unidades que tiene pedidas desde Colombia y responsabiliza a la Anac. Su dueño aseguró que no puede seguir invirtiendo si no lo dejan volar La empresa Petrel no puede vender las ocho unidades que tiene pedidas desde Colombia y responsabiliza a la Anac. Su dueño aseguró que no puede seguir invirtiendo si no lo dejan volar Por David Cayón Con un tweet en donde se arrobó al presidente Alberto Fernández y una foto, la fábrica de aviones Petrel S.A. anunció que cerrará sus puertas por la imposibilidad de cumplir con sus contratos y señaló como culpable de esa situación a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y al Gobierno nacional por “hacerles la vida imposible”. “Hola @alferdez, somos la PYME Petrel, íbamos a exportar 8 aviones a Colombia y lograr un récord. Ahora no pasamos 6 meses del 2020 y ya cerramos la fábrica, otro récord. @ANACargentina nos fundió. Nosotros perecemos este 25 de Mayo, pero la Patria JAMÁS perecerá. ¡Viva Argentina!”, fue el mensaje que publicaron este lunes desde la fábrica ubicada en Gowland, provincia de Buenos Aires y que es propiedad del mendocino Carlos Antonietti. En un hilo de tweets, la empresa siguió explicando que están “cerrando la fábrica” y que aunque están afuera del AMBA, la Anac "nos la hace imposible. Íbamos a exportar aviones después de 30 años y ahora nos vamos a la quiebra con la orden de afuera firme! Ni 5 meses duramos en el 2020!! “Teníamos pedidos 4 aviones mas de otros 2 países. Eramos la única fábrica de instrucción de aviones de Latinoamerica. Pero no sobrevivimos, no porque no tengamos trabajo, ya que tenemos que exportar, sino porque el estado Argentino nos funde al no dejarnos laburar, la-bu-rar!!!”, finaliza el hilo de la empresa que hasta hoy se dedicaba a fabricar, reparar aviones y motores Rotax Visiblemente molesto por la situación, el dueño y principal inversionista de la fábrica, Carlos Antonietti, le dijo a Infobae que “no podemos seguir, qué podemos esperar que pase, si hasta los trabajadores se empezaron a ir porque no podemos pagar los sueldos”. Antonietti cree que no hay animosidad de parte del Gobierno, señala la predisposición del municipio y la provincia y hasta cuenta que días atrás recibió un llamado de Jefatura de Gabinete de la Nación donde le aseguraron que se iba a solucionar. El problema fue que la fábrica también quedó afuera de la solución. “Cada unidad cuesta USD 100.000, además exportábamos otros servicios, era una operación de casi un millón de dólares”. “Me llamaron y después publicaron la habilitación para los aeródromos, las escuelas de vuelo y los talleres, pero nosotros no somos nada de todo eso, somos una fábrica y, si no me dejan volar, no puedo hacer las pruebas”, señaló. Petrel es una de los dos fábricas civiles de aviones en el país - la otra fabrica aviones fumigadores- está en actividad desde el 2005 y tenía todo lista para realizar la primera exportación de un avión civil “fabricado y diseñado totalmente en el país”. Panel de instrucción del Petrel, uno de los dos únicos elementos importados del avión, junto con el motor “Tenemos un pedido de ocho unidades que ya tenían la certificación de vuelo -pruebas de 60 horas de vuelo- ahora la Anac nos pide volver a certificar. Esto es algo que lleva tiempo pero, además, no me dejan volar", explicó el empresario visiblemente cansado. “Cada unidad cuesta USD 100.000, además exportábamos otros servicios, era una operación de casi un millón de dólares. Además teníamos más pedidos, pero no podemos seguir renegando". El empresario dice que cree que a alguien “se le escapó la tortuga” y que le “cuesta creer” que las decisiones de la Anac se toman por cuestiones ajenas a la ignorancia. Sin embargo, dice que no le queda más que “una o dos semanas” para revertir esta situación. Según había declarado días atrás, la compañía de fumigación de Colombia le reenvió la orden de compra una vez que supo la situación de la fábrica local consecuencia del Covid 19 para que no caiga en un vencimiento. Pero Antonietti dijo que si logra una pronta solución “no podremos enviar las 8 unidades no aceptar el encargo de las cuatro nueva”. Creada en 2005, proyecto Petrel lleva fabricados 15 aviones para clientes privados y Aero Clubes. Nuestras instalaciones poseen el certificado S.I.P.A. – SISTEMA DE INSPECCIÓN DE PRODUCCIÓN APROBADA – de la ANAC. Próximo >