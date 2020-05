Piden a Reynoso que interceda ante La Pampa para habilitar el paso

Tweet Desde que se conoció la noticia de cierre total del puesto caminero que se encuentra en cercanías de la localidad del Meridiano V fueron varias las voces que se alzaron en búsqueda de una solución. Una de ellas fue la de una vecina nacida en GM que hoy vive en Pico y pide la intervención del Intendente Reynoso para intentar que se pueda transitar por ese lugar. Desde que se conoció la noticia de cierre total del puesto caminero que se encuentra en cercanías de la localidad del Meridiano V fueron varias las voces que se alzaron en búsqueda de una solución. Carta abierta al Pueblo de González Moreno: Hola Gente de mi pueblo natal, me gustaría pedirles, encarecidamente, que si alguno puede hacer llegar ésta carta al Sr. Intendente Reynoso por favor lo haga. También me gustaría que dejen sus comentarios y aportes, porque seguro muchos detalles se me van a escapar, y quien mejor que la gente del pueblo para expresar lo que está sucediendo. Hoy me enteré que la Provincia de La Pampa determinó cerrar el puesto caminero y que taparon con postes el paso de la Ruta. Que la opción que le dan a la gente que consiga los permisos para viajar son dos caminos que implican montón de Kilómetros más. A ver: Es un hecho que la comunidad de González Moreno lleva montones de años en una interacción muy grande con la Ciudad de General Pico. Es un hecho que la gente del pueblo nace, muere, compra, vende, va a los médicos y aporta a los comercios de General Pico. Los Dueños de los campos compran sus tractores y montón de suministros a la Provincia de La Pampa y los contratistas de Pico tienen fuente de trabajo en González Moreno. No es que González Moreno “se beneficia” de La Pampa, las dos partes tienen sus ganancias y beneficios, siempre ha funcionado como una sociedad de hecho. También muchos tienen su fuente de trabajo en el pueblo y viven en La Pampa y viceversa. Creo que deberíamos todos pedirle al Señor Intendente que por favor consiga una Reunión con Ziliotto y le plantee ésta realidad, sobre todo cuando tenemos fundamentos para pedirles que reconsideren cambiar la drástica decisión que tomaron, que va a hacer que mucha gente no pueda asistir a un médico, y que quienes trabajan deban invertir el doble de tiempo y combustible en viajar, realmente es una locura lo que han decidido !!! El Partido de Rivadavia gracias a Dios, y a la actitud de la gente que lo lidera, ha tenido una actitud impecable, desde el principio se han tomado las normas más rigurosas y el personal policial se ha encargado de que las normas que se iban tomando se fuesen cumpliendo en tiempo y forma. El partido de Rivadavia ha sido mucho más estricto que La Pampa con los cuidados, todas las normas de precaución se tomaron con anterioridad que en la Provincia de La Pampa, además no ha habido ningún caso de Covid 19 y se respeta a raja tablas el protocolo, que la persona que viene de viaje hace los 15 días de cuarentena o sinó ni permanece con su familia como lo hacen los camioneros. Todo se ha hecho a la perfección, todo el pueblo ha colaborado y cumplido con las normas. La dirigencia del Partido ha tenido una inmensa responsabilidad. Es hora de que ese esfuerzo que hizo toda la comunidad valga, y que por favor se reúnan las autoridades y consigan al menos permiso para que la gente pueda ir a los médicos y a trabajar. No son lujos lo que pedimos, hablamos de “Supervivencia”. Después de todo las Provincias serán independientes, pero todos somos un mismo país, y no podemos caer en el error de confundir, cuidarnos del virus con un roce con el genocidio. Después de todo, cuando en La Pampa falta sangre del factor difícil de conseguir, es gente de González Moreno la que viaja a donar sangre, y es así, somos dos comunidades interrelacionadas por años, no es oportunismo del Pueblo pretender tener el paso libre ahora. Las autoridades deben pedir que se considere abrir el paso al Partido de Rivadavia, o al menos a la comunidad de González Moreno si es que las demás no lo necesitan, eso no lo sé, pero el Municipio seguramente conoce la situación de las distintas poblaciones. Confío en que van a actuar porque hasta ahora vienen cuidando a la gente de una forma excelente, mis felicitaciones al Municipio de Rivadavia, y mi pedido de que por favor intervengan, apelen, tenemos fundamentos y realmente, si ustedes ven cuando se fueron tomando las medidas de cuidado en La Pampa siempre fueron más tarde, han demostrado excelencia en comparación a ellos. La verdad, es una vergüenza que le cierren el paso a la comunidad con lo bien que se han hecho las cosas. Ésta situación puede durar meses, y la gente no puede estar sin su cardiólogo o especialista de múltiples enfermedades severas. Hay mucho por rever y espero que la comunidad no se quede en silencio. Propongo que con respeto y fundamentos planteemos la situación y pueda resolverse pronto. Por favor comenten, con respeto, aporten, y hagamos llegar éste pedido a las autoridades. Por: Fanny Beatríz Leani. < Prev Próximo >