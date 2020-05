Según una encuesta, casi el 90% de las familias está endeudada

Tweet En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para prevenir el contagio del coronavirus, las economías domésticas se vieron muy afectadas. Según el último sondeo del Centro de Economía Regional y Experimental, se dejaron de pagar impuestos, servicios y préstamos. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para prevenir el contagio del coronavirus, las economías domésticas se vieron muy afectadas. Según el último sondeo del Centro de Economía Regional y Experimental, se dejaron de pagar impuestos, servicios y préstamos. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en todo el territorio nacional para prevenir el contagio del coronavirus, las economías domésticas se vieron muy afectadas. Según el último sondeo del Centro de Economía Regional y Experimental, se dejaron de pagar impuestos, servicios y préstamos. Según el informe, en promedio, cada familia adeudaba en mayo 150.686 pesos. Se dejaron de pagar impuestos, servicios y préstamos. La deuda total de las familias creció 9,5% en un mes y al 22 de mayo alcanzó los $1.821.704 millones, afectando a 12,1 millones de hogares, que equivalen al 87,7% de los hogares del país. En comparación con abril, 955 mil nuevos hogares pasaron a tener deudas. El estudio del CERX se hizo en base a una encuesta a 6089 hogares y de cruzar los resultados con los datos del Banco Central. según el documento, la deuda de los hogares aumentó con respecto al mes pasado, cuando el 80,8% de los hogares quedó “debiendo algo”. Asimismo, el informe establece que en casi la mitad de los hogares (49,5%) el endeudamiento fue consecuencia de la cuarentena total y de la pandemia del coronavirus. El 23% dijo que se endeudó antes de la emergencia sanitaria y el 27,6% restante, tanto antes como después del aislamiento. Las deudas no bancarias son las que más crecen en este contexto. “Las familias volvieron a dejar de pagar compromisos y acumular deudas por las restricciones de ingresos del mes. Especialmente deudas no bancarias que son las asociadas netamente con situaciones de ingresos críticas. Si bien las ayudas del Estado compensaron, se usaron mayormente para cubrir gastos corrientes. Lo mismo con los ingresos proveniente de la flexibilización de actividades”, apuntan desde el CERX. Otro dato a señalar es que los impuestos acumularon deudas de casi $150.000 millones, un 48,6% más que en abril. “Tanto en abril como mayo las familias dejaron de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales. Explica ese ítem el 23,5% de la deuda no bancaria actual”, agregan. Al 22 de mayo, casi siete millones de hogares (poco más del 50% del total) acumulaban deuda de este tipo. En tanto, el 70% de los hogares también acumulaba deudas de servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable o internet en mayo. Con una deuda promedio de $14.683 por familia, explicó el 22,5% de la deuda no bancaria. “En abril había sido la mayor deuda acumulada. Pero en mayo fue superada por las deudas impositivas”, detalla el informe. Además, 2,5 millones de hogares están endeudados con familiares y amigos, con un monto promedio de $45.509 cada uno. Esto explica el 18,3% de la deuda no bancaria. Próximo >