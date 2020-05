Junín: Rompieron la cuarentena para correr en motos en un campo, más de 20 detenidos

Tweet Las tierras se encuentran detrás de los Cuarteles, donde los ciudadanos improvisaron un circuito. Entre los imputados hay 18 mayores de edad y tres menores que quedaron alojados en comisarías de la zona. Además, se secuestraron 18 motos de diferentes cilindradas. Las tierras se encuentran detrás de los Cuarteles, donde los ciudadanos improvisaron un circuito. Entre los imputados hay 18 mayores de edad y tres menores que quedaron alojados en comisarías de la zona. Además, se secuestraron 18 motos de diferentes cilindradas. En la tarde de ayer, efectivos policiales de Junín irrumpieron en un campo, ubicado detrás de los Cuarteles, donde más de veinte personas fueron detenidas. En ese lugar, los ciudadanos rompieron la cuarentena para realizar carreras de motos clandestinas en tierras privadas, donde improvisaron un circuito. Entre los imputados hay 18 mayores de edad y tres menores que quedaron alojados en comisarías de la zona. Además, se secuestraron 18 motos de diferentes cilindradas y once celulares. En el lugar del hecho trabajaron diferentes fuerzas de seguridad pública y numerosos policiales que trasladaron a los vehículos retenidos y a los acusados. Con estos nuevos arrestados, en Junín ya hay más de 1.790 notificados por las fuerzas de seguridad pública por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la expansión del coronavirus, desde que entró en vigencia la medida el 20 de marzo, informaron fuentes oficiales. Además, en lo que respecta al Departamento Judicial Junín (nuestra ciudad y la zona) la cifra de detenidos alcanzó los 4.100. Todos los procesados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Junín, que interviene en estos casos. Los voceros explicaron que en los operativos realizados en la vía pública por la Policía, hasta ayer, se retuvieron unas 170 motos y 35 autos que eran conducidos por ciudadanos que no tenían permisos para circular. Cabe recordar que durante este mes se flexibilizó gran cantidad de actividades privadas como el comercio de indumentaria y calzado, peluquerías y concesionarias, por lo que ha aumentado la cantidad de ciudadanos transitando por las calles de la ciudad. “Las multas son en promedio de 20 mil y 30 mil pesos, y pueden ser más altas”, advirtió Luis Chami, director de Seguridad municipal. Controles A raíz del aumento de contagios y una muerte por el coronavirus en la Región, en Junín incrementaron los controles vehiculares que se realizan de manera programada en el marco de la pandemia. Según informó Chami, se realizan en rutas, accesos y dentro de la Ciudad para prevenir la propagación e ingreso del virus que pudiera estar presente en algún rodado. En este sentido, explicó que en Ruta 7 (a la altura de La Carpa y el distribuidor con la 188) y en la rotonda de la cárcel, habrá dispuestos operativos móviles a cargo de la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Sin embargo, se mantienen fijos los de Ruta 7 (a la altura del Destacamento de la Policía Vial) con efectivos de la PFA y Gendarmería, en la Ruta Nacional 188 (a la altura del Aeródromo local) y en avenida Circunvalación (dos) con la Policía Bonaerense. En relación a los procedimientos fijos que se encontraban en las calles en la ciudad, como en los pasos a nivel, Chami reconoció: “Hoy al abrirse tantas actividades, tener los dos operativos en los pasos a nivel se hace imposible por la cantidad de vehículos que circulan”. Cabe recordar que, entre las 7 y 18, se encuentra habilitada la circulación vehicular en tres de los siete pasos a nivel bloqueados en Junín por los operativos de seguridad de la cuarentena. Ellos son los de Pastor Bauman, Alberdi y República. A su vez, siguen cortados los de calles Chile, Almirante Brown, Intendente de la Sota y Ricardo Rojas, donde están levantados los montículos de tierra. Vía: Diario Dmeocracia Próximo >