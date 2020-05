Bono Anses: ¿hay que anotarse para la segunda ronda del IFE?

Tweet Mientras se termina de cobrar el primer pago extraordinario por $ 10.000 el organismo se prepara para dar a conocer el cronograma para el pago de un refuerzo en junio, cuyo monto aún no fue definido Mientras se termina de cobrar el primer pago extraordinario por $ 10.000 el organismo se prepara para dar a conocer el cronograma para el pago de un refuerzo en junio, cuyo monto aún no fue definido Entre abril y junio el Gobierno distribuyó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono extraordinario de Anses $ 10.000 que fue creado como ayuda económica en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19 y que fue dirigido a monotributistas de las categorías más bajas, trabajadores informales y otros sectores vulnerables afectados por el parate de la economía. El ente conducido por Fernanda Raverta ya confirmó un refuerzo de ese bono que se empezará a pagar en junio, aunque el monto en esta segunda oportunidad todavía no fue definido. El organismo previsional anunciará en los próximos días cuando se empezará a pagar el refuerzo de junio, que en principio está previsto para después del 3 de ese mes, cuando se termina de pagar la primera ronda del IFE. La Anses aclaró que no es necesario volver a solicitar el beneficio para cobrar el refuerzo del IFE. En principio, sería para aquellos que o bien ya resultaron beneficiados con el primer bono extraordinario o están tramitando la corrección de sus datos personales para poder acceder al mismo. El organismo previsional anunciará en los próximos días cuando se empezará a pagar el refuerzo de junio, que en principio está previsto para después del 3 de ese mes, cuando se termina de pagar la primera ronda del IFE El universo de beneficiarios, originalmente estimado en 3,6 millones de hogares, creció hasta acercarse a cerca de los 8,3 millones y podría llegar a un número aún más alto. La Anses, mientras tanto, revisa los casos de quienes hasta el 21 de mayo pidieron revisar sus situaciones a través de la página web de la entidad. Cerca de medio millón de potenciales beneficiarios que fueron rechazados para cobrar el IFE presentaron enmiendas a su documentación personal (un caso típico es el de una pareja separada que no actualizó los datos de domicilio, ya que el bono se otorga a hogares y no a personas). Ese trámite estuvo vigente hasta el 21 de mayo en la web del organismo, en base a un cronograma organizado alrededor del último número del DNI. Desde entonces, la opción de reclamar por el cobro del IFE desapareció del portal. Ahora, ante cualquier consulta, los beneficiarios sólo tienen la alternativa de llamar al 130. El pago del segundo desembolso del bono de Anses todavía no tiene un cronograma, en el que el organismo dirigido por Fernanda Raverta está trabajando en estos días. La intención oficial es que el nuevo cronograma sea “más corto”, luego de que el pago del primer desembolso se extendiera a lo largo de 8 semanas dadas las dificultades que se generaron para alcanzar a un universo de 8,2 millones de personas que en muchos casos no tenían cuenta bancaria. El universo de beneficiarios, originalmente estimado en 3,6 millones de hogares, creció hasta acercarse a cerca de los 8,3 millones y podría llegar a un número aún más alto cercano a los 8,7 millones Las últimas fechas de pago de la primera ronda para los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia que hayan elegido a través del Correo Argentino y las redes de cajeros Banelco y Link serán para los DNI terminados en el número 9, los días 2 y 3 de junio, según el calendario informado por la Anses. Por otra parte, para asegurarse que el dinero llegue a destino, dijo que la Anses puso especial atención en cruzar la información de los teléfonos y correos electrónicos que se dieron para recibir las claves de retiro de dinero a través de cajeros automáticos, de modo que fueran números y cuentas sin segundos titulares. También se verificó que los bancos no descontaran del IFE parte de la deuda de sus beneficiarios. “Pusimos mucha atención en este tema porque fue un esfuerzo muy grande por parte del Estado ante esta emergencia y nos parecía bien injusto que exista alguna posibilidad de que estos 10 mil pesos no le llegaran a las familias”, aseguró. Asimismo, dijo que con el pago del IFE a 8,7 millones de personas está “prácticamente cubierto” el universo de informalidad que necesitan este beneficio, aunque reconoció que “se puede ampliar y mejorar porque la dinámica de lo social requiere que la posibilidad de revisar sea constante”. < Prev Próximo >