Rivadavia recibirá casi 8 millones de pesos por el Fondo de Infraestructura provincial

Tweet Por Eduardo Médici Se trata de una reedición de un fondo especial que utilizó Vidal en 2017 y 2018 para obras en los municipios. El Gobernador pidió a la Legislatura que permita que los 2 mil millones de pesos que distribuirá para obras pueda gastarse en atender “otras urgencias”. Rivadavia recibirá exactamente $ 7.973.200 de este fondo. El gobernador Axel Kicillof volvió a presentar hoy su versión del Fondo de Infraestructura Municipal, con el que distribuirá unos 2 mil millones de pesos entre los 135 distritos bonaerenses, una “remake” del mecanismo que lanzó en 2017 María Eugenia Vidal, en acuerdo con los Intendentes del peronismo, y que llegó a derramar 7 mil millones en el territorio bonaerense. Para hacerse de ese dinero, cada municipio debía presentar en el Ministerio de Infraestructura proyectos de obras, solicitar autorización y presentar certificados de avance para recibir los fondos. Esta vez, el Gobernador pretende darle flexibilidad al destino de ese dinero. En llano: que los intendentes puedan volcarlo a otros fines. El mecanismo de distribución, antes y ahora, es el CUD, el coeficiente que se usa para determinar los montos de la coparticpación a las comunas. Con ese esquema, menos de 30 municipios del Conurbano bonaerense se llevan más de la mitad de los fondos (1.028 millones) y los 105 restantes, entre los que se encuentran conglomerados urbanos como el Gran La Plata, Mar de Plata – Batán y Bahía Blanca, se quedan con 971 millones de pesos. Los que más acaparan del reparto son La Matanza (147 millones), Merlo (69 millones), Malvinas Argentinas (67 millones), Lomas de Zamora (49 millones), General San Martín (42 millones), Quilmes, San Isidro, Almirante Brown y Pilar (41 millones). Los que menos Tordillo (1.3 millones), Carmen de Areco (2 millones), General Guido (2.1 millones), Monte (2.5 millones), Lavalle (2.6 millones), Pellegrini (2.7 millones), Capitán Sarmiento (2.9 millones) y Pila (3.1 millones). La incidencia respecto de los presupuestos municipales es de cerca del 1 por ciento de los presupuestos municipales. La Matanza, por ejemplo, presupuestó para 2019 un gasto de más de 15 mil millones de pesos, es decir 100 veces menos de lo que recibirá para obras de la Provincia. Para distritos "ricos" como Vicente López, que tiene un gasto de 13 mil millones y percibirá 37 por FIM, es mucho menor. En mayor o menor medida, lo mismo puede decirse de los presupuestos del resto de los distritos del Conurbano y del interior. Hasta ahora, y por ley, la afectación de esos fondos es específica: sólo pueden destinarse a obra pública. El gobernador Kicillof anticipó, sin embargo, que buscará retocar ese modelo. “Quisiera pedirle a la Legislatura que le de más flexibilidad para poder atender otras urgencias”, anticipó hoy, aunque pidió a los alcaldes que no se “olviden” de la obra pública. El propio Gobernador explicó hoy mismo la importancia de invertir desde el Estado para poner en marcha una economía golpeada por la crisis y por la pandemia. En ese sentido, marcó que la puesta en marcha de las obrasno significa solo “dar una respuesta a los vecinos” sino también “darle a la economía ese motor que no está”. “No es que el privado no sea fundamental, pero al privado le cuesta arrancar porque lo frena la incertidumbre”, aclaró Kicillof, que sostuvo que “siempre es el gobierno y la comunidad organizada, la que le da una respuesta”. “Estamos en un contexto que es una pandemia y una crisis economica y financiera. La historia entera del capitalismo, a cerca de cómo se sale rápidamente, nos dice que es a través de la inversión pública”, analizó luego. También se refirió a la continuidad de la cuarentena y a los cuestionamientos que recibe de parte de actores económicos. “Hoy los países que tienen una cuarentena estricta, tienen problemas económicos, pero los que no la tienen también sufren la caída de su economía. Se ha puesto en jaque el comercio internacional, ningún país puede funcionar normalmente”, sostuvo. En el mismo sentido hizo una observación respecto de los diagnósticos “postpandemia”. “Algunos hablan de un mundo más justo, otro de uno más injusto. Nosotros sabemos que no podemos esperar a que se vaya el virus para ver cómo es la post pandemia”, sostuvo. < Prev Próximo >