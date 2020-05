Reynoso habló con Fernanda Alonso buscando una solución al cierre de la entrada a La Pampa

Tweet El Intendente de Rivadavia dialogó este martes con la Intendenta de General Pico para que interceda en el conflicto que desató el cierre de la caminera de Trebolares distante unos metros del limite interprovincial. El Intendente de Rivadavia dialogó este martes con la Intendenta de General Pico para que interceda en el conflicto que desató el cierre de la caminera de Trebolares distante unos metros del limite interprovincial. El mandatario de Rivadavia y la máxima autoridad de la segunda ciudad en importancia de La Pampa buscaron coordinar y autorizar el ingreso de ambulancias desde la ruta provincial 70 en Buenos Aires siguiendo por la provincial 4 de La Pampa y su intersección con la ruta provincial 1 hasta la ciudad de General Pico. Reynoso contó en su cuenta de Twitter "Hace instantes me comuniqué con la intendenta de la ciudad de General Pico, Fernanda Alonso, a los fines de coordinar el ingreso por rutas provinciales N°70/N°4 de ambulancias para la atención de la salud y el abastecimiento de medicamentos a farmacias por droguerías de La Pampa Hace instantes me comuniqué con la intendenta de la Ciudad de Gral. Pico @FernandaEAlonso a los fines de coordinar el ingreso por rutas provinciales N°70/N°4 de ambulancias para la atención de la salud y el abastecimiento de medicamentos a farmacias por droguerías de LP. — Javier U. Reynoso (@JUReynoso) May 26, 2020 El tema de las drogerías que abastecen a las farmacias de Rivadavia también es uno de los puntos salientes de la charla que mantuvieron ambos mandatarios municipales ya que el no permitir el páso en el puesto caminero de Trebolares hace que las farmacias de González Moreno y América queden con desabastecimiento. El tema de las drogerías que abastecen a las farmacias de Rivadavia también es uno de los puntos salientes de la charla que mantuvieron ambos mandatarios municipales ya que el no permitir el páso en el puesto caminero de Trebolares hace que las farmacias de González Moreno y América queden con desabastecimiento. El Intendente Reynoso agregó que "Estoy comunicándome con distintas autoridades del Gobierno de La Pampa solicitando y buscando alternativas que garanticen sobre todo a los vecinos de González Moreno el acceso a la salud, el trabajo y el abastecimiento de mercaderías". Estoy comunicándome con distintas autoridades del Gobierno de La Pampa solicitando y buscando alternativas que garanticen sobre todo a los vecinos de González Moreno el acceso a la salud, el trabajo y el abastecimiento de mercaderías. — Javier U. Reynoso (@JUReynoso) May 26, 2020 Minutos después de conocerse esta data se supo que desde el Bloque de Rivadavia Primero estarían presentando este miércoles en el Concejo Deliberante un proyecto donde dejarían sentadas que situaciones podrían resultar perjudiciales para nuestro distrito en caso de continuar con este paso cerrado. Minutos después de conocerse esta data se supo que desde el Bloque de Rivadavia Primero estarían presentando este miércoles en el Concejo Deliberante un proyecto donde dejarían sentadas que situaciones podrían resultar perjudiciales para nuestro distrito en caso de continuar con este paso cerrado. < Prev Próximo >