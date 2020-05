Coronavirus en Argentina: se registraron 23 muertes y 600 contagiados en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación registró este martes 23 nuevas muertes por coronavirus y 600 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados en el país ascendió a 13.228 y las víctimas fatales suman 490. El Ministerio de Salud de la Nación registró este martes 23 nuevas muertes por coronavirus y 600 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados en el país ascendió a 13.228 y las víctimas fatales suman 490. Del total de esos casos, 959 (7,2%) son importados, 5.813 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.354 (32,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Esta mañana se registraron cuatro nuevas muertes. Cuatro mujeres, dos de 84 y 92 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; una de 60 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 57 años, de Chaco. Por la tarde, se registraron 19 nuevos decesos más. Once hombres, ocho de 66, 80, 71, 55, 71, 80, 43 y 71 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 34 y 39 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires, y un hombre de 70 años, residente en la provincia de Chaco; y ocho mujeres, siete de 68, 100, 49, 82, 78, 89 y 87 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y una de 62, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 490. De los 600 casos nuevos, 327 son de la ciudad de Buenos Aires, 236 de la provincia de Buenos Aires, 23 de Chaco, 7 de Neuquén, 4 de Río Negro, 2 de Santa Fe y 1 de Chubut. Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas provincias libres de coronavirus. Ayer fueron realizadas 3.194 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 136.662 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.011,7 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 101.348 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 37 años. A la fecha, el total de altas es de 4.167 personas. En la ciudad de Buenos Aires -el distrito con mayor número de contagios- se registraron este lunes, de acuerdo a las cifras oficiales, 248 nuevos casos en las villas porteñas, que ya suman 2841 infectados y una nueva muerte, la del vecino y referente social de la Villa 31, Agustín Navarro, que llevó a 23 el número total de fallecidos. Además, los casos de COVID-19 en barrios populares representan al día de hoy el 39% de los casos de toda la ciudad. La muerte de Navarro se produjo apenas una semana después del fallecimiento de los referentes sociales Victor Giracoy y Ramona Medina, una vecina de 42 años que había sido una de las principales voces del reclamo contra el Gobierno porteño por la falta de agua potable en la villa en plena pandemia. La Villa 31, en Retiro, donde residían los tres referentes sociales, es todavía la más afectada por el virus, seguida por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde se registró la primera muerte a mediados de abril. En ese contexto, el gobierno porteño instaló 50 “postas sanitarias” en los accesos de la 31, la 1-11-14 y la 21-24, donde se toma voluntariamente la temperatura a los vecinos que ingresan al barrio. También se produjo una ampliación del Operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) para identificar casos positivos, que ya está presente en cuatro barrios de emergencia. Ese plan también se encarga de rastrear los contactos estrechos y derivar los casos sospechosos al Centro de Testeo para mantenerlos a resguardo. Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que en la Villa 31 se testearon 1722 personas, de las cuales 1125 resultaron positivas. En la 1-11-14 fueron testeadas 974 y se confirmaron 437 y en la Villa 21-24 se testearon 393, de las cuales 105 dieron resultado positivo. El dispositivo también se llevó a cabo esta semana en Ciudad Oculta y comenzará hoy en la Villa 20. En la provincia de Buenos Aires, el segundo foco más importante del país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al brote de coronavirus en Villa Azul, el asentamiento ubicado entre los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes. Defendió la decisión de establecer un férreo aislamiento del barrio e indicó, ante las críticas de algunos dirigentes sociales, que ese cerco no depende de las características socieconómicas de la población. “Cuando aparece un brote, ya sea en un country o un edificio, se hará una cuarentena comunitaria. No es exclusivo de los barrios populares", sostuvo el gobernador. En el mundo se contagiaron 5.534.728 personas por el COVID-19: 347.587 fallecieron y 2.260.945 se recuperaron. Próximo >