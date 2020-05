Cierre del Puesto Caminero Trebolares:

Tweet El Subjefe de la Policía de La Pampa, Comisario General (r) Héctor Lara, habló acerca del cierre de frontera en el Puesto 8, en la zona de González Moreno y Trebolares. En diálogo con la colega Perla Heredia de Rtpemultimedios, indicó que "se van a evaluar cada situación que se presente y serán desde el Ministerio de Seguridad los que autoricen o no". El Subjefe de la Policía de La Pampa, Comisario General (r) Héctor Lara, habló acerca del cierre de frontera en el Puesto 8, en la zona de González Moreno y Trebolares. En diálogo con la colega Perla Heredia de Rtpemultimedios, indicó que "se van a evaluar cada situación que se presente y serán desde el Ministerio de Seguridad los que autoricen o no". Lara, quien en la madrugada del martes estuvo presente en el control caminero pampeano, cerrado por disposición del Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó que "si se van a permitir urgencias relacionadas con el tema de salud". Consultada por otras situaciones que se puedan dar en el cruce de rutas 70 y 4, expresó que "transportes de carga no van a poder pasar por acá". Al ser consultados por los caminos vecinales como alternativa de paso, el segundo jefe de la Policía de La Pampa señaló que "algunos están cerrados ya". Agregó que otros seguirán abiertos pero con controles. "Pasa que por esos lugares también circula la producción de la zona así que se irán controlando. El control va a ser exhaustivo con quienes vengan de otras provincias y mas que nada aquellas donde tengan circulación del virus", afirmó. Vale recordar que con Buenos Aires solo se mantendrá la comunicación terrestre a través de los puestos camineros de Fortín Pampa, Catriló, Rolón y Arauz. Próximo >