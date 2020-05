Dolor: Su padre estaba internado en Realicó, no la dejaron pasar para ir a verlo y el hombre falleció

Tweet María Laura Pagliero es una vecina de Huinca Renancó, localidad del sur cordobés ubicada a 20 kilómetros de Realicó y, según relató, el fin de semana experimentó una pesadilla. María Laura Pagliero es una vecina de Huinca Renancó, localidad del sur cordobés ubicada a 20 kilómetros de Realicó y, según relató, el fin de semana experimentó una pesadilla. "Estamos hablando de un caso de gravedad se estaba muriendo mi papá y no me dejaron pasar. No me pude despedir, ni estar en sus últimos momentos. No tiene explicación lo que han hecho", sostuvo la mujer que cargó contra la Policía de La Pampa por la negativa de dejarla pasar ante una situación tan difícil. "La Policía de Huinca se portó muy bien, me daban permiso, pero el tema era pasar por el Puesto de Realicó" indicó a los colegas de Cabledigital, agregando que "llamé por teléfono y me dijeron que no podía pasar y yo no tenía nada en ese momento, sí un certificado de que mi papá estaba mal de salud, que me había enviado el Dr. Sombra que lo estaba asistiendo", contó. El hombre, Miguel Pagliero, oriundo de Italó, se descompensó el pasado sábado por la tarde cuando estaba trabajando en la cosecha en un campo denominado “Tere” y que está ubicado en territorio cordobés al límite con la localidad de Hilario Lagos. Debió ser trasladado al hospital de Realicó y posteriormente a la Clínica Santa Teresita donde luego falleció. En este lapso de tiempo a su hija, que vive en Huinca Renancó, le avisaron de la situación por lo que intentó ir hacia Realicó, pero cuando llamó por teléfono explicando el caso le dieron la negativa pese a la gravedad del hecho. Maria Laura sostuvo que decidió hablar "para que nadie vuelva a pasar por una experiencia semejante". Vía: La Reforma Próximo >