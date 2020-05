Tweet La concejal mandato cumplido de Rivadavia y vecina de González Moreno, Roberta Ricci realizó este martes un duro posteo en redes sociales hablando de la situación que se ha generado con el impedimento a que vecinos de la localidad y de Rivadavia puedan ingresar a La Pampa a través del paso caminero de Trebolares que se encuentra a metros de la Pcia. de Buenos Aires. LO ESCRITO POR ROBERTA RICCI Una vez más y cuántas más? Para muestra sobra un botón dicen…. Pero las autoridades de la Pampa nuevamente nos demuestran sin disimulo, que los vecinos de González Moreno solo somos importantes en época de elecciones. En primer lugar, el recurrente conflicto con el Meridiano V. Mientras hay sequía, nos recuerdan que el Meridiano es nuestro (del distrito de Rivadavia), ahí si! bien o mal, tenemos que poner la máquina municipal para sostener el camino, que es la misma máquina que arregla las calles del pueblo. Pero, cuando llega la inundación, el Meridiano es de La Pampa, porque en esos momentos lo necesitan para usarlo de desaguadero. En esos momentos es donde sacan el agua que canalizan ilegalmente y la tiran a los vecinos de González Moreno que quedamos con el agua al cuello. Pero eso no es problema para los gobernantes Pampeanos. Y ahora como si la muestra del agua no fuera suficiente también nos usan con la pandemia que estamos viviendo. La clase política de La Pampa decidió que la prioridad son sus habitantes, pero todos esos vecinos que viven en González Moreno con domicilio en La Pampa, que aportan al sistema de salud pampeano, que son aquellos vecinos que desde hace años se atienden con profesionales de la salud de La Pampa, aquellos empleados rurales que trabajan en esa provincia, los comerciantes, los productores rurales que tiene sus establecimientos en La Pampa. Todos ellos, vecinos de González Moreno a los que tanto aprecian los gobernantes de La Pampa en época de elecciones( que tanto nos consideran que mandan varios colectivos para mayor comodidad y seguridad de quienes tienen que votar) a los mismos que la actual intendenta Fernanda Alonso prometió tantos beneficios en campaña.... a todos ellos les impiden hoy el ingreso a la provincia!! Cuando lo que pedimos no es ir de compras, porque en González Moreno también somos conscientes de la actual situación que estamos viviendo, porque los vecinos de esta localidad también estamos preocupados por el Covid-19, nosotros también nos cuidamos, nosotros también tomamos las medidas de prevención y nosotros también cuidamos al prójimo. Señor gobernador Sergio Ziliotto, Sra intendenta Fernanda Alonso, nosotros también. Roberta Ricci DNI 21.429.771 < Prev Próximo >