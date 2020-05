Tweet Luego de la decisión del Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, de ordenar cerrar diferentes puestos camineros de provincias limítrofes para evitar el ingreso de personas y de esa forma blindar sanitariamente a los pampeanos no fueron pocas las voces en contra que se hicieron oir, mas precisamente desde la parte bonaerense. Vecinos y vecinas de González Moreno fueron los primeros en ser críticos de la decisión que según ellos los afectaba. Luego de la decisión del Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, de ordenar cerrar diferentes puestos camineros de provincias limítrofes para evitar el ingreso de personas y de esa forma blindar sanitariamente a los pampeanos no fueron pocas las voces en contra que se hicieron oir, mas precisamente desde la parte bonaerense. Vecinos y vecinas de González Moreno fueron los primeros en ser críticos de la decisión que según ellos los afectaba. Y en este caso el que se manifiesta es Eduardo Santos, Tesorero de la Cooperativa Eléctrica de González Moreno, quien en una publicación en el sitio digital www.tiempodeloeste.com manifiesta su rechazo a la medida y argumenta según sus criterios. A continuación el texto completo: "La Pampa bloquea rutas y corta el tránsito con González Moreno" dice el título de tiempodeloeste.com. Cerrar las fronteras a un pueblo vecino como González Moreno, que tiene habitantes pampeanos, que tiene gente que vive en la provincia de La Pampa porque están del otro lado del Meridiano V, me parece al menos, un desatino. Perjudican a quienes, viviendo en la provincia de Buenos Aires pero a unos metros de La Pampa, por distintos motivos: de salud, educación, comercial, agropecuarios y de servicios entre otros. Interactúan permanentemente con la ciudad y los habitantes de General Pico. Nuestra Cooperativa Eléctrica abastece de energía eléctrica, agua potable, internet, etc. a las casas del pueblo que están en La Pampa, pero también a numerosos establecimientos rurales que se encuentran en La Pampa. Somos muchísimos los habitantes de González Moreno que nos atendemos con profesionales de la salud de General Pico desde hace décadas. E incluso, que trabajamos en Pico o con empresas de Pico y viceversa. Son muchos los insumos comerciales que vamos a buscar a la ciudad vecina de Pico y también tenemos hijos estudiando o familiares. Es muy raro que alguien de González Moreno no tenga un lazo que lo vincule con General Pico. Entiendo que si nuestro pueblo o el partido de Rivadavia tuviera un caso al menos de Covid 19 pidieran nuestro aislamiento o se blindaran. Pero estando libres de coronavirus bloquearnos el paso de un día para el otro, me ha resultado una desagradable sorpresa. Como lo describe Albert Camus en “La peste” en estas situaciones de pandemia, que generan miedo, abundan los actos de solidaridad, pero también de “sálvese quien pueda”. Sale lo mejor y lo peor de cada uno. Por supuesto que pienso que no se trata de un acto de “sálvese quien pueda” de la dirigencia gobernante pampeana, porque los conozco y tengo amigos que son parte de ella, sino de un mal asesoramiento al momento de la toma de decisiones. No nos han tenido en cuenta como habitantes bonaerenses, pero también “un poco pampeanos” por todo lo que anteriormente relato. Cuando se trata de una localidad fronteriza como la nuestra, las fronteras no existen o no deberían existir, por lo que espero y deseo que una vez que les cuenten el sentir de un habitante cualquiera de González Moreno ante tan desafortunada medida, den “marcha atrás” con esta decisión tan poco empática". Próximo >